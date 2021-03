La vida de Kim Kardashian tras anunciar su divorcio

Kim Kardashian y Kanye West conformaron una de las parejas más populares de la farándula de Estados Unidos. El anuncio de su divorcio no fue del todo una sorpresa, pues desde hace meses atrás ambos atravesaban por una de las más fuertes crisis del matrimonio.

La socialité habría tomado el primer paso argumentando una relación insostenible. A través de sus redes sociales, ya había advertido sobre los problemas de conducta de su entonces pareja quien incluso está diagnosticado por enfermedad mental.

La familia más famosa de la farándula reaccionó mostrando apoyo a Kim Kardashian. Para ellos, lo más importante es que la celebridad y sus cuatro hijos se encuentren bien. Si bien no comparten la noticia de la separación familiar, concuerdan en que es la mejor decisión para todos.

Su madre, Kriss Jenner, fue una de las primeras en romper el silencio, luego de varias semanas de conocerse la decisión de su hija. "Siempre va a ser muy difícil", dijo a la prensa internacional, sin poner en duda en el apoyo que están dando a la socialité en estos momentos difíciles.

Kriss siempre demostró especial cariño por Kanye. "Queremos que los dos sean felices y que los niños sean felices", recordó la empresaria y una de las estrellas del popular reality Keeping Up With The Kardashians. "La felicidad y tranquilidad es lo que queremos para las familias".

Por el momento, Kim Kardashian, quien estudia para ser abogada, mantiene su apellido de casada, al menos en su red social Instagram, donde no ha dejado de compartir sus momentos familiares, como comiendo pizza con su hija North y algunas imágenes junto a sus hermanas.

También reveló un increíble cambio en su dentadura, con una lujosa joya que colocó recientemente. Se trata de un adorno de diamantes que se ha convertido en toda una tendencia entre las celebridades. La pieza cuenta con piezas rosas y brillos bordeada de diamantes.

Varios de los fanáticos criticaron este cambio argumentado que muy frívolo y demuestra una vez vez más los gastos innecesarios de la celebridad. Estrellas como Madonna, Bud Bunny, Rihanna y Kate Perry, llegaron a lucir este tipo de accesorios.

Kim y Kanye se casaron en 2014 tras el nacimiento de su hija North. En total tuvieron 4 hijos. La boda fue unan de las más apoteósicas de la farándula mundial, con invitados de la moda y del mundo de la música y entretenimiento que acudieron a la lujosa boda en Italia.

Unión familiar

Mientras Kim Kardashian anuncia su tercer divorcio, sus hermanas parecen estar más flechadas por Cupido que nunca. Tanto Khloé, como Kourtney y Kendall han hecho públicas sus nuevas relaciones románticas dándose una oportunidad para el corazón.

Khloé sorprendió esta semana compartiendo un emotivo mensaje para el padre de su hija, True Thompson, con quien se le vio compartiendo tras una mediática separación por infidelidad con una de sus mejores amigas.

Las heridas parecen haber sanado y la socialité no esconde su amor por el basquetbolista con un romántico post. "Los que están destinados a ser, los que pasan por todo lo que está diseñado para destrozarlos y salen aún más fuertes que antes".

Kendall Jenner, por su parte, hizo pública su relación con el jugador de la NBA, Devin Booker. Esto fue a través de varias publicaciones en Instagram donde la modelo profesional compartió imágenes de ambos con corazones y botellas de champaña por el Día de San Valentín.

Su hermana, Kourtney ha hecho públicas sus salidas románticas con el baterista de Blink-182, Travis Barker. Los rumores de una relación comenzaron cuando ambos compartieron imágenes parecidas durante un viaje a Palm Springs, California. Luego se les vio cenando en Malibú.