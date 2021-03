"Ken humano" llega a las mil cirugías

Justin Jedlica, quien es más conocido como el "Ken humano", llegó a las mil cirugías tras realizarse una nueva operación.

El hombre mostró su nuevo procedimiento al programa Hooked on the look del canal Truly Show, en donde por primera vez se operó las piernas.

Esto luego de cirugías en el rostro, pectorales, brazos y abdomen, acorde a lo consignado por People.

"Hace 10 años tuve la idea de hacerme un aumento de piernas. Ha sido muy emocionante porque nunca antes nadie lo había hecho", señaló en el reportaje Jedlica.

"Quedaré en los libros de la cirugía estética", agregó el hombre, quien lleva invertidos 985 mil dólares en las mil operaciones que se ha efectuado.

Barry Epley, el cirujano que operó al "Ken humano" en la ciudad estadounidense de Indiana, señaló al espacio que "Hay gente que se ha operado los muslos, los gemelos (…) pero ponerlos todos a la vez en una cirugía es la primera vez que se hace".

"Tengo un poco de miedo porque nunca me he operado las piernas", reconoció en tanto el propio Jedlica.

El médico en tanto le señaló que con los nuevos implantes, son ya 23 los que alberga en su cuerpo, lo que supone que el 15% de su cuerpo no es real.

Luego de la operación, y tras pasar una semana en silla de ruedas más seis meses en recuperación, el reportaje mostró cómo quedó el hombre tras la cirugía.

Finalmente, el hombre señaló estar contento con el resultado, pero adelantó que "sé que voy a seguir modificando mi cuerpo, sé que nunca voy a parar".