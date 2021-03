Sin duda, Stranger Things 4 sigue generando expectativas entre la fanaticada que desea saber qué sucederá en esta entrega que promete más misterios, intrigas, suspenso y desenlaces inesperados con los que una vez más sus personajes cautivarán a quienes a través de Netflix han seguido cada uno de sus impactantes e inolvidables episodios.

Pero para alegría de muchos, la plataforma streaming y realizadores de esta historia han develado imágenes impactantes que auguran parte de lo que vendrá y que promete generar angustia y muchas sorpresas entre los suscriptores y fieles seguidores de esta producción que se ha visto retrasada en sus grabaciones debido a la pandemia por Covid-19.

Imágenes y novedades de la cuarta temporada de Stranger Things 4

La ciudad de Hawkins, Indiana, luce cada vez más oscura, misteriosa y hasta peligrosa, pues las estructuras de este poblado que está ambientado en la década de los 80 son cada vez más terroríficas y en ellas se espera que suceda lo peor, pues esa es la esencia de esta historia que ha calado entre los amantes del género de suspenso y sátira.

NEW PHOTOS COMING FROM THE SET…😮🎬👽 #StrangerThings4 pic.twitter.com/h2YwjdpYb4 — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 16, 2021

Las imágenes reveladas a través de la cuenta oficial de Twitter hablan por sí solas. Aquí cualquier cosa puede suceder y más, porque en el set destaca la presencia de vehículos antiguos en los que algunos nuevos personajes desarrollarán su papel en el que se conocerán algunas teorías impactantes como el regreso de una figura que se creía muerta.

NEW PHOTOS FROM THE STRANGER THINGS 4 SET…😱📸👽 pic.twitter.com/VRRJgKmbDu — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 13, 2021

Sí, así como se lee se tiene previsto el retorno de Hopper quien al parecer es el tan nombrado prisionero estadounidense del que nadie conocía mayor información. Él regresará para desatar múltiples teorías, complicar del desarrollo de esta temporada e inyectar más tensión, sello que caracteriza a esta serie.

Entre los adelantos también destaca que los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de esta trama señalaron que esta no será la última entrega de Stranger Things, que por el contrario ya estaban pensando en la continuidad y cómo seguir sorprendiendo a la audiencia. Esta importante revelación la hicieron al portal The Hollywood Reporter en agosto de 2020, pero la reforzaron con la llegada del nuevo y revelador material que están regalando a los fans.

THEY FINISHED FILMING AT THE TRAILER PARK YESTERDAY…🤩🎬👽 pic.twitter.com/dGN5Jxx6si — Stranger Things 4 (@StrangerNews11) March 16, 2021

"Sabemos cuál es el final y sabemos cuándo es. La pandemia nos ha dado tiempo para mirar hacia el futuro y descubrir qué es lo mejor para el programa. Comenzar a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia", dijeron.

Más detalles sobre la nueva temporada

Lo novedoso de esta cuarta entrega es que también se sumarán nuevos rostros y personajes que se volverán a criterio de sus realizadores en inolvidables. Entre ellos figuran:

Jamie Campbell Bower: Él interpretará a Peter Ballard, un noble paramédico del hospital psiquiátrico que hará hasta lo imposible por dejar de aguantar las injusticias que vive día a día en este lugar.

Joseph Quinn: El papel de Eddie Munson le calza muy bien, pues éste es un ingeniero metalúrgico que se formará parte del mayor misterio de esta temporada. Él lidera el Club Hellfire, organización oficial de D&D de la escuela de Hawkins. Su participación generará opiniones divididas, pues mientras unos lo amarán, otros l despreciarán por no entender cuál es su rol en este poblado.

Eduardo Franco: Este será el mejor nuevo amigo de Jonathan, lleva por nombre Argyle y posee múltiples adicciones y una alocada personalidad que también dará de qué hablar en esta historia. Además, será el encargado de entregar las más deliciosas pizzas que elaboran en Surfer Boy Pizza, el sitio más concurrido.

