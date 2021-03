Marvel revela primer poster de la serie de Loki: ¿Cuándo se estrena en Disney+?

Este jueves se reveló el primer poster de Loki, la serie basada en el carismático personaje interpretado por Tom Hiddleston.

"Comienza tu cuenta regresiva para la gloriosa llegada de Loki", señaló Marvel a través de redes sociales.

Start your countdown to the glorious arrival of Marvel Studios' #Loki. The Original Series starts streaming June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/Djkj0HnQTu

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 18, 2021