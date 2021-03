Maripily asegura haber sido agredida por su expareja de Pakistán

La empresaria y modelo María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripily Rivera, confirmó en entrevista con la revista People en español que fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, quien es oriundo de Pakistán.

"Yo no puedo dejarme caer. Ayer tuve pesadillas con este suceso, tengo mis momentos tristes, pero tengo que levantarme y seguir mi rutina", dijo la ponceña sobre la situación que vivió con un constructor paquistaní que conoció en Los Ángeles y con quien llevaba seis meses de relación.

Maripily indicó que los sucesos de violencia se dieron en tres ocasiones cuando visitaron a su hermana en la época navideña. "La segunda fue cuando fuimos a Puerto Rico hace como un mes en una casa de playa que nos quedamos".

Esta manifestó que el hombre se burlaba de ella y sus amistades diciéndoles que eran unos "locos".

"Él se burlaba de mí, de cómo yo hablaba, decía que mis amistades eran locos. Me decía loca. Que nosotros los latinos no sabemos hablar.

Maripily contó que: "Yo hablé con él y le dije que nos teníamos que separar y yo le iba dar algunos días para que buscara a donde irse y [ahí] se desencadenó todo porque él se fue el viernes a tomar y llegó bebido [a casa] y me empezó a gritar desde que entró. [Me dijo] que mi hijo le tenía que pedir disculpas, porque en un momento [cuando me violentó], mi hijo [Joe Joe estaba en la casa y] le dijo que se tenía que ir de la casa y me dijo que mi hijo le tenía que pedir disculpas [por eso] y que era un loco".

"Me puse a hacerle las maletas, me fui para el cuarto de [mi hijo], ahí es que vino me tomó por el cuello y me tiró al piso, yo caigo en la cama de mi hijo y por protegerme la cabeza y no desnucarme con la madera de la esquina, me di en las costillas. Cuando me vio tirada en el piso, él se asustó y se fue de la casa. Llamé a la Policía y le puse una [denuncia]", relató.

