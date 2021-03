Lanzan obra de teatro para crear conciencia sobre mal uso de medicamentos opioides

Hoy, Be Gutsy, organización sin fines de lucro y reconocida a nivel Nacional, anunció el lanzamiento de una obra de teatro virtual y presencial para crear conciencia sobre los peligros del uso indebido de los medicamentos con opioides en receta en adolescentes y adultos jóvenes.

El hermano de Marta Michelle Colón, fundadora de Be Gutsy, resultó herido en un accidente de motocicleta a los 16 años de edad y fue colocado en un régimen de opioides en receta. Desafortunadamente, comenzó a hacer mal uso de estos causándole daños irreparables. Hace unos años, Colón, decidió mirar más de cerca los efectos de estos medicamentos y concluyó que se necesita más información y educación efectiva y práctica sobre estos.

"Me di cuenta de que, si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, probablemente podría haberle salvado la vida a mi hermano", dice Colón. Recientemente, la marca de belleza No. 1 del mundo, L'Oréal Paris, anunció a Marta Michelle Colón como una de las “Women of Worth” del 2020 por los esfuerzos de Be Gutsy en Estados Unidos.

La obra de teatro ofrece información crucial sobre qué son los opioides, cómo funcionan, cómo podemos reducir la epidemia de opioides en receta y cómo responder. "A través de este esfuerzo, queremos hacer que nuestros jóvenes se sientan apoderados y con el conocimiento para discutir abiertamente este tema en la casa, con su médico y, cuando sea necesario, recibir el apoyo profesional necesario", mencionó Colón.

“Tras recibir la invitación de Marta Michelle Colón para dirigir la puesta en escena de la obra teatral; “Be Gutsy”, me sentí bien honrada y agradecida. Inmediatamente me puse manos a la obra y convoqué a seis actores y una asistente de dirección del Departamento de Drama de la UPR Rio Piedras”, mencionó Norwill Fragoso. El elenco está compuesto por Fabiana Ochoa Zayas, Alicia Vega, Rossana Pabón, Gabriel McRoberts, Jorge Alexander y Anthony Valentín, quienes se dieron a la tarea de traducir y adaptar la obra que creó un grupo de jóvenes en Nueva York a la realidad puertorriqueña. “Cada uno le ha dado un toque único a los personajes que están interpretando, con rigurosidad, disciplina, entusiasmo y compromiso. Dirigirles ha sido muy fácil, pues talento y pasión les sobra. Como asistente de dirección se destaca María Isabel Alicea, también estudiante de la UPR y en la dirección técnica José Antonio Iturbe”, mencionó Fragoso.

La meta es continuar creando conciencia de los efectos del mal uso de los opioides en receta y cómo esta epidemia ya llegó a Puerto Rico, pero por estar tan silente, debido a prejuicios sociales y considerar el tema como un tabú, ha cobrado la vida de muchos. Además, es necesario llevar el mensaje que en el caso de los medicamentos con opioides el compartirlos no es ser bondadoso (“sharing is not caring”), por el contrario, podemos estar afectando una vida.

Todos los maestros, líderes comunitarios, individuos, familias, comunidades que quiera unirse al esfuerzo para salvar a nuestra generación más joven, una vida a la vez, puede calendarizar la obra contactando a Omar Nine a: [email protected] o visitando www.begutsy.org.

