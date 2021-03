Video: Deddie Romero relata angustioso proceso de encontrar el cuerpo de Albert Rodríguez

Sumamente afectada, la presentadora Deddie Romero ofreció esta mañana sus primeras expresiones sobre el fallecimiento de su amigo y colega en el proyecto de la escuela National Talent Academy (NTA), Albert Rodríguez, en su propio espacio radial El Relajo de La X.

Deddie relató el proceso para procurar por Rodríguez, ya que no se presentó a sus labores en la escuela que estaban en proceso de reabrir, y tampoco respondía las llamadas de teléfono. En varias ocasiones en la entrevista, Deddie tuvo que detenerse por la emoción de perder a su amigo y colega a quien describió como un ser noble y especial.

“En los últimos tres años él se había volcado en la escuela. Ese hombre había hecho un trabajo espectacular, él extrañaba muchísimo a los niños, de verdad que yo lo voy a extrañar. Cada cosa que pase en esa escuela, yo lo voy a extrañar. Él sentía que ese era su propósito de vida y estaba feliz”, detalló Deddie al conversar con Red Shadow en La X.

La también cantante relató que cuando de la escuela la llamaron para decirle que Albert no había llegado a sus funciones y no les respondía el teléfono, ella sospechó que algo andaba mal porque él era muy responsable. Hizo varias llamadas y nadie sabía de su amigo, por lo que le pidió a su compañero que llegara hasta la casa donde vieron los dos autos estacionados. “Todavía me faltaba la llamada de Mariam (Pabón), que a lo mejor estaba en la grabación del Remix. Y ella me llamó y me dijo que él no estaba en esa grabación, y entonces llamé a Richard y le dije Richard entra. Y me dice Deddie voy a romper la ventana, yo le digo entra, rompe la ventana. Y ahí, pues él entró. No me llamaba, no me contestaba el teléfono, hasta que por fin me lo contestó y me dio la terrible noticia. Ha sido un momento bien duro, bien doloroso”, relató Deddie. Agregó que durante el día de ayer, los compañeros del actor fueron llegando a su casa. También los acompañó el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. “A mi me tocó darle la noticia a tanta gente”, agregó la presentadora radial.

Los artistas llevaban 10 años trabajando en la NTA. Deddie relató que Albert siempre quiso pintar una bandera de Puerto Rico frente a la escuela, por lo que hará las gestiones para pintar la bandera en uno de los edificios frontales del plantel en honor a la memoria del actor.

Deddie explicó que están esperando la llegada de los familiares de Albert a Puerto Rico para exponer sus restos en el teatro Oller en Bayamón durante un día y luego partir a su natal Añasco.

Te recomendamos: