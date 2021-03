La locutora y actriz Deddie Romero recordó hoy, martes, a través de sus cuentas sociales el último cumpleaños que celebró junto a su amigo y comediante Albert Rodríguez.

"Este fue el último cumpleaños qué celebramos y aún en pandemia. Recuerdo que llegue a Arecibo porque mi hermano querido cumplía años y no podía dejarlo solo. Te voy a extrañar con mi alma amigo mío. Tengo el corazón roto por tu perdida. Siempre me acompañaste en todas mis locuras e inventos y nunca tuviste un no para mi. Gracias por ser tan noble, tan profesional, tan talentoso pero sobre todo mi eterno amigo. Te amo Albertico" (sic.), escribió Romero junto a varias imágenes que colgó en Internet.

Deddie fue la persona que alertó a las autoridades del problema de salud de Rodríguez luego de llegar a su residencia a Bayamón tras este no contestar sus llamadas.

El Instituto de Ciencias Forenses (ICF) certificó la tarde de ayer, lunes, que la muerte del actor e integrante de "El remix" (Wapa TV) fue por causas naturales.

Rodríguez, de 58 años, fue un reconocido actor puertorriqueño que laboró en un sinnúmero de obras de teatro, películas y programas de televisión.

Deddie Romero recuerda el último cumpleaños de Albert Rodríguez