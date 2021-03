Oscar 2021: ¿Dónde ver las nominadas a mejor película?

Este lunes la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer las nominaciones para los premios Oscar 2021. Es la edición 93 de los galardones, que se realizará el 26 de abril, donde Chile va con su nominación a mejor documental con la cinta Agente Topo, que se encuentra disponible en Netflix.

Debido a la pandemia, varias de estas películas se encuentran en streaming, sin ser estrenadas libremente en cines.

Los Nominados a Mejor Película son:

The Father.

Judas and the black Messiah.

Mank.

Minari.

Nomadland.

Promising young woman.

Sound of Metal.

The Trial of the Chicago 7.

En el caso de The Father, solo se vio en cines con asistencia limitada en Nueva York y Los Angeles. En el Reino Unido se espera que se haga en junio de este año.

Judas and the Black Messiah estará en los cines de Estados Unidos en 2021, retrasándose desde 2020 debido a la pandemia. Se encuentra disponible en HBO Max hasta que los cines puedan abrir con relativa normalidad.

Mank se estrenó en cines de forma limitada, y se encuentra disponible desde diciembre en Netflix.

Minari también se vio de forma limitada en cines por la pandemia.

Nomadland, como las anteriores, tampoco pudo verse completamente en cines por la pandemia. Está disponible en Hulu y para el transcurso de este año comenzará a venderse en DVD, Blu-Ray y de forma digital.

Promising young woman se encuentra disponible en Video on demand en algunos países.

Sound of Metal está en Amazon Prime Video desde noviembre de 2020 y se espera que para el 2022 se encuentre en Blu-ray y DVD.

The Trial of the Chicago 7 inicialmente estaba pautada para cines, pero puedes verla en Netflix desde octubre de 2020.