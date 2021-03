Ellen Pompeo advierte posible final de su personaje en "Grey's Anatomy"

Una vez más Ellen Pompeo se ubica en el centro de la polémica en torno al tema de su personaje Meredith en Grey's Anatomy. Y es que la reconocida actriz señaló que cada vez más se siente limitada al no poder desarrollar otros proyectos en el cine y la televisión, por estar inmersa en esta serie médica que a su criterio, ya la tiene "aburrida".

Las contundentes declaraciones las ofreció a finales del 2020 en The Hollywood Reporter, pero no fue sino hasta ahora que sus fans comenzaron a preocuparse por el destino de esta doctora que le ha dado vida y gran parte del toque dramático a esta producción creada por Shonda Rhimes y de la que nadie imaginó que algún día tuviera una despedida tal y como ha sucedido con otros especialistas.

Las alarmas se enciendieron ante esta importante revelación de la que se han tejido una gran cantidad de rumores, sin embargo, aún no se tiene claro si esto supone un inminente final de temporada o de este icónico personaje que de hecho fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos en la temporada 17 a fin de decidir qué hacer con su desenlace que no está definido por sus realizadores.

Durante las declaraciones que ofreció para The Hollywood Reporter, Pompeo añadió: "Actuar, para mí, es aburrido. Un actor es la persona con menos poder de un rodaje, así que no me importa no perseguir papeles. Además, a mi edad, es bastante poco realista. No tendré una segunda vida como actriz de cine, no soy Julia Roberts", dijo.

Con esta comparación los fans no hicieron más que auparla y expresar a través de las redes sociales que el futuro de Grey's Anatomy sin ella no está visiblemente exitoso para ellos. Y es que Pompeo se ha mantenido fiel en el elenco del que se han despedido importantes figuras como Patrick Dempsey quien ahora está de regreso, pero solo a través de algunas apariciones a través de los sueños de su amada que, sin duda, impactaron y agradaron a los fieles fans quienes muy pronto lo verán de vuelta a las pantallas.

Momentos duros para Ellen Pompeo

Durante esta temporada 17 la actriz ha tenido que pasar por una serie de altibajos y emociones que han estado a flor de piel, pues la producción debió cambiar todo lo que se tenía planificado en esta trama para darle un toque más real y acorde a la realidad de la pandemia producida por el Covid-19. A esto se le sumó una gran cantidad de pausas en la transmisión de los capítulos debido a las medidas de prevención y resguardo, así como de percances a la hora de grabar, ya que cada vez son más las restricciones en el set.

Esta nueva "normalidad" no solo la ha alterado a ella, sino también a gran parte del elenco que solo espera que se cumpla un desenlace acorde a las exigencias del show que por años se ha mantenido vigente en el gusto del público. Por eso, Pompeo se ha replanteado una y otra vez sí realmente quiere seguir en esta trama de tener otra entrega más.

También se ha especulado que esta decisión podría tomarla debido al cese de su contrato y que ya tiene planes de producir un proyecto basado en la trilogía de libros Paradise, escrita por Elin Hilderbrand, para ABC. Esto sería un plus en su exitosa carrera y significaría nuevos aires para la actriz que está a su criterio agotada del mismo personaje.