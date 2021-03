Boys & Girls Clubs de Puerto Rico de luto por muerte de Alberto Rodríguez

En medio de la recta final hacia la selección del Joven del Año 2021, Boys & Girls Clubs de Puerto Rico se une al lamento tras la pérdida del actor Alberto Rodríguez. Desde 2011, el artista fue parte de los talleres que todos los años la entidad organizaba para preparar a sus Jóvenes del Año, sobre todo para la proyección de los discursos donde narraban las historias de superación y sus logros.

“En ocasiones, Albert lideraba este proceso solo, con un liderato natural que lograba conectar con una audiencia de hasta 11 jóvenes. En este proceso de ayudar a los jóvenes a comunicar su discurso más efectivamente, se convertía en un gran maestro y motivador. También atrajo a muchos compañeros actores y actrices para que se unieran y apoyaron este programa de desarrollo de liderazgo, sin esperar nada a cambio. Su compromiso con el desarrollo y la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes como fundamento clave para transformar el país fue genuino, por lo que siempre agradeceremos el legado que dejó en nuestras comunidades”, destacó la Lcda. Olga Ramos Carrasquillo, presidenta de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico.

Aunque Joven del Año es un programa de desarrollo y reconocimiento de liderazgo que opera desde el establecimiento de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico hace más de 50 años, fue hace una década que cobró notoriedad mediática, en gran medida gracias a la participación de personalidades como mentores de los jóvenes en el proceso. “Alberto Rodríguez fue pionero dentro de ese grupo de mentores que fueron elevando nuestro llamado a la empatía de todo el país para que pusieran en los zapatos de nuestra juventud y contribuyeran con su bienestar. Además, se mantuvo activo todos los años con el mismo entusiasmo de la primera vez, pero con una esperanza cada vez mayor de que nuestra juventud estaba construyendo un gran futuro”, agregó la ejecutiva.

El nuevo Joven del Año 2021 será seleccionado este 24 de marzo de 2021 y representará a Puerto Rico en la plataforma Youth of the Year de Boys & Girls Clubs of America, donde tendrá la oportunidad de ser portavoz de las necesidades apremiantes de nuestra niñez y juventud, y ser embajador de esperanza de la nueva generación de líderes que se forma en nuestros once Clubes, desde Mayagüez hasta Vieques.