Príncipe Harry afirma que su abuela no toma sus propias decisiones

El príncipe Harry y Meghan Markle contaron su historia sobre no poder tomar sus propias decisiones dentro de la Familia Real cuando hablaron con Oprah Winfrey. Sin embargo, nuevas imágenes de la entrevista, que se publicaron el 8 de marzo, revelaron que esto se extendió a todos los miembros de la Familia Real, incluso a la Reina Isabel. Harry contó una historia sobre la reina supuestamente “controlada” por asesores senior de la firma real.

Harry explicó que semanas antes de que él y Meghan anunciaran públicamente que dejarían sus deberes reales superiores, escribió sobre sus intenciones en una carta a su familia. La pareja estaba en Canadá cuando se entregó la carta, pero dijeron que la Reina los invitó a cenar a su casa a su regreso para que pudieran discutir la situación. También afirmaron que incluso los invitó a pasar la noche.

Sin embargo, cuando la pareja regresó al Reino Unido, descubrieron que los planes habían cambiado. "Recibí un mensaje de mi secretaria privada, cortando y pegando un mensaje de la secretaria privada de la Reina, diciendo que La Reina está ocupada toda la semana, no vengas", explicó Harry. “Así que la llamé esa noche y le dije que estaba pensando en ir de todos modos, pero escuché que estás ocupada. Y ella dijo, hay algo en mi diario que no sabía que tenía. Dije, ¿qué pasa con el resto de la semana? Ella dijo que ahora también está ocupado. No quería presionar porque sabía lo que estaba pasando”.

In January 2020, Prince Harry and Meghan announced plans to step back as senior members of the Royal family. In this exclusive clip, they tell @Oprah they were then invited to spend time with his grandmother, the Queen, but the plans abruptly changed citing she's "busy all week." pic.twitter.com/dLhq0SAgfN

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021