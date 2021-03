¿Sabías que Justin Bieber no usa celular? Te contamos el porqué

Justin Bieber es uno de los pocos artistas que no usan smartphone, el cantante de 27 años tomó la decisión hace poco meses

La decisión Justin Bieber tiene como fin “establecer límites” que ayuden a disminuir el estrés que puede causar recibir tanta información por tiempos prolongados.

Aunque la vida de los artistas ya de por sí es ajetreada, con el uso de celulares podría ser peor. Con este método de no usar celular el artista ha podido limitar su interacción social, el flujo de trabajo y leer los típicos comentarios destructivos en las redes sociales, que al final del día terminan afectando.

Justin ya tiene varios meses experimentando este estilo de vida que no muchos son capaces de adoptar. A sus 27 años ser tan consciente del daño que puede ocasionar usar el celular tantas horas al día no es algo que se ve todos los días.

Foto: Sputnik Mundo

Justin en las redes sociales

El cantante canadiense tampoco se alejó del todo de las redes sociales, actualmente le da uso a un iPad que es su ancla con el mundo exterior, finalmente el artista sigue trabajando en su carrera musical. Lo que pone un poco en duda, es si el manejo de redes sociales lo hace otra persona ya que se mantienen bastante activas.

"Definitivamente he aprendido a imponer límites, y siento que no le debo nada a nadie en este sentido. Todo ello me ha ayudado a aprender a decir que no y a mantenerme firme en mis decisiones", comentó Justin a la revista Billboard.

El esposo de Hailey Baldwin a su corta edad ha sufrido de depresión , la cual superó de la mano de un terapeuta y de un tratamiento farmacológico.

“Desde que eliminé el azúcar de mi dieta ya no me siento deprimido”, comentó Justin Bieber en el reality show que realiza junto a su esposa, llamado The Biebers. Sin embargo, algo que detona en muchas ocasiones la depresión es el constante ataque que sufren los artistas en las redes sociales, así que mantenerse alejado del mundo digital tiene grandes beneficios en la vida del cantante.

Foto: E! Online

Se acerca su nuevo material

Cada vez falta menos para el lanzamiento de “Justice”, el nuevo álbum de Bieber, que se estrenará el próximo 19 de marzo, tanto en formato digital como en físico.

Bieber aseguró que “Justice”, será “su granito de arena para buscar la sanación propia y justicia para la humanidad”. El artista comentó que el álbum está influido por la pandemia.

“'JUSTICE' el álbum estrenado el 19 de marzo. En una época en la que hay tanto mal en este planeta destrozado, todos anhelamos sanación y justicia para la humanidad. Al crear este álbum, mi objetivo es hacer música que brinde consuelo, hacer canciones con las que la gente pueda identificarse y conectarse para que se sientan menos solos. El sufrimiento, la injusticia y el dolor pueden hacer que las personas se sientan impotentes”. “La música es una excelente manera de recordarnos que no estamos solos. La música puede ser una forma de relacionarse y conectarse entre sí. Sé que no puedo simplemente resolver la injusticia haciendo música, pero sí sé que si todos hacemos nuestra parte al usar nuestros dones para servir a este planeta y a los demás, estaremos mucho más cerca de estar unidos. Este soy yo haciendo una pequeña parte. Mi parte. Quiero continuar la conversación sobre cómo es la justicia para que podamos seguir sanando”, Escribió Justin Bieber en Instagram junto a lo que podría ser la portada de su nuevo disco.

Además, subió a su cuenta oficial de Instagram la lista de los temas que formarán parte del nuevo disco en donde se puede leer: 2 Much, Deserve you, As I Am, Off my Face, Holy, Unstable, Die For You, Hold On, Somebody, Ghost, Peaches, Love You, Loved by You, Anyone, Lonely.

Con información de El Heraldo México