Los trucos para acceder a las categorías ocultas de Netflix

Hoy en día, Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming líder del mercado, pero muy pocos disfrutan todo el contenido, pues aunque muchos no lo creen, hay algunas categorías ocultas dentro de su catálogo.

Para nadie es un secreto que el contenido de TV ha caído en un oscuro un profundo bache del que no han podido salir, pues cada vez deja mucho que desear con el contenido.

A pesar de que el confinamiento tuvo que aplazar y hasta cancelar muchas producciones, Netflix de mantuvo en la cima de la pirámide en cuanto a consumo de contenido se refiere.

Categorías ocultas de Netflix

De acuerdo con la información del portal Reviews.org, para agosto del año pasado, Netflix contaba con casi 5 mil 500 títulos exclusivos, esto sin contar las demás producciones de otras cadenas.

Por tal motivo el catálogo de Netflix fue catalogado como el más extenso de las plataformas de streaming.

Cabe destacar que es imposible tener el número exacto de producciones del catálogo ya que por mes los derechos de transmisión cambian de manos y constantemente se agregan o se remueven.

Sin embargar, existes las categorías ocultas, de trata de material no Yam popular, mismo que no aparece en los apartados principales de la plataforma, por lo que no está al alcance de todos.

Cómo acceder a las categorías ocultas

Para acceder a este contenido es mucho más fácil de lo que muchos se imagina acceder a estas, pues sólo es necesario poner los códigos dentro de la web y el navegador generará un url de esa categoría.

Cabe señalar que aparte de los códigos de cada categoría, también hay subcategorías mismas que tienen su propio acceso, y aquí algunos de ellos.

Códigos de las categorías ocultas en Netflix

Acción Aventura ( 1365 )

2125 : Acción y aventura militar

: Acción y aventura militar 43040 : Comedias de acción

: Comedias de acción 10702 : Acción y aventura de espías

: Acción y aventura de espías 9584 : Acción y aventuras policíacas, crímenes, …

: Acción y aventuras policíacas, crímenes, … 1568 : Ciencia ficción y fantasía de acción

: Ciencia ficción y fantasía de acción 43048 : Thrillers de acción

: Thrillers de acción 77232 : Películas asiáticas de acción

: Películas asiáticas de acción 7442 : Aventuras

: Aventuras 10118 : Películas de cómics y superhéroes

: Películas de cómics y superhéroes 8985 : Películas de artes marciales

: Películas de artes marciales 11828 : Acción y aventuras extranjeras

: Acción y aventuras extranjeras 7700 : Westerns o películas del oeste

: Westerns o películas del oeste 20541 : Películas de secuestros

: Películas de secuestros 46576: Acción y aventura clásicas

Películas clásicas ( 31574 )

46576 : Acción y aventura clásicas

: Acción y aventura clásicas 31694 : Comedias clásicas

: Comedias clásicas 29809 : Dramas clásicos

: Dramas clásicos 32392 : Comedia musical clásica

: Comedia musical clásica 31273 : Películas románticas clásicas

: Películas románticas clásicas 47147 : Ciencia ficción y fantasía clásicas

: Ciencia ficción y fantasía clásicas 46588 : Thrillers clásicos

: Thrillers clásicos 48744 : Películas de guerra clásicas

: Películas de guerra clásicas 46553 : Programas de TV clásicos

: Programas de TV clásicos 47465 : Westerns o películas del oeste clásicas

: Westerns o películas del oeste clásicas 7687 : Cine negro

: Cine negro 52858 : Épicas

: Épicas 53310: Películas mudas

Comedias ( 6548 )

9302 : Comedias de Animes

: Comedias de Animes 10256 : Comedias de payasadas

: Comedias de payasadas 89585 : Comedias de terror

: Comedias de terror 869 : Comedias humor negro

: Comedias humor negro 13335 : Comedias musicales

: Comedias musicales 2700 : Comedias políticas

: Comedias políticas 5286 : Comedias de deportes

: Comedias de deportes 4426 : Comedias extranjeras

: Comedias extranjeras 1402 : Comedias nocturnas

: Comedias nocturnas 26 : Falsos documentales

: Falsos documentales 9702 : Comedias de enredo

: Comedias de enredo 11559 : Monólogos en directo

: Monólogos en directo 3519 : Comedias adolescentes

: Comedias adolescentes 4922 : Parodias

: Parodias 5475: Comedias románticas

Dramas ( 5763 )

3179 : Dramas biográficos

: Dramas biográficos 4961 : Dramas basados ​​en libros

: Dramas basados ​​en libros 3653 : Dramas basados ​​en hechos reales

: Dramas basados ​​en hechos reales 500 : Dramas LGBT

: Dramas LGBT 6889 : Dramas policíacas y suspense

: Dramas policíacas y suspense 6616 : Dramas políticos

: Dramas políticos 1255 : Dramas románticas

: Dramas románticas 3947 : Dramas sobre temas sociales

: Dramas sobre temas sociales 11 : Dramas de guerra

: Dramas de guerra 7243 : Dramas de deportes

: Dramas de deportes 5012: Dramas del mundo del espectáculo

Películas de terror ( 8711 )

45028 : Películas de terror en aguas profundas o profundidades marinas

: Películas de terror en aguas profundas o profundidades marinas 75804 : Películas de terror de vampiros

: Películas de terror de vampiros 75930 : Películas de terror de hombres lobo

: Películas de terror de hombres lobo 75405 : Películas de terror de zombis

: Películas de terror de zombis 6998 : Historias satánicas

: Historias satánicas 52147 : Gritos y sustos para adolescentes

: Gritos y sustos para adolescentes 42023 : Películas de terror sobrenaturales

: Películas de terror sobrenaturales 8646 : Películas de asesinos en serie

: Películas de asesinos en serie 947 : Películas de monstruos

: Películas de monstruos 89585 : Comedia de terror

: Comedia de terror 8654 : Películas de terror extranjeras

: Películas de terror extranjeras 10944: Películas de terror de culto

Películas románticas ( 8883 )