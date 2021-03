Alejandra Guzmán da positivo a COVID-19

La pandemia de Covid-19 sigue afectado al mundo del espectáculo, pues en esta ocasión, el cantante Enrique Guzmán dio a conocer que su hija, Alejandra Guzmán dio positivo a la prueba de coronavirus. Por medio de su cuenta de Twitter, el intérprete de Tu cabeza en mi hombro publicó un breve mensaje en el que confirmó la noticia.

"Desgraciadamente resultó positiva", publicó Enrique Guzmán, quien hace una semana asistió al programa Mimi contigo de TV Azteca, donde convivió con Alejandra Guzmán y con la cantante de Flans, Mimi, quien es la conductora de dicha emisión y quien también resultó positiva a la prueba de Covid-19.

Desgraciadamente resultó positiva — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) March 11, 2021

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, Enrique Guzmán destacó que Alejandra Guzmán se encontraba en promoción de su disco Lado oscuro, por lo que tuvo contacto con muchas personas de la televisora del Ajusco. Además, destacó que él ya recibió la vacuna contra el coronavirus pero aun así se realizó la prueba y el resultado fue negativo.

La salud de Alejandra Guzmán…

"Hay que mantenerla encerrada, está oxigenando muy bien. Si siente los primeros síntomas como dolor de cabeza, sensación de gripa", dijo Enrique Guzmán, quien no pudo confirmar si la cantante, de 53 años de edad, perdió el gusto y el olfato. "Lo único que yo le recomendé es que se oxigenara", añadió el cantante.

El padre de La Guzmán destacó que, actualmente, ella se encuentra en su casa en la Ciudad de México; sin embargo comentó que a la intérprete de temas como Hacer el amor con otro y Yo te esperaba le cuesta trabajo tratarse.

"No, ella no ha sido nunca, es difícil de tratarse, pero estoy contento de que reacciona inmediatamente y mis consejos le sirven (…) Yo le recomendé una medicina, que es la medicina que salió que había tomado Trump en el momento que le dio, no sé si la haya aquí en México es lo que estoy a penas averiguando", dijo Enrique Guzmán, quien también afirmó que él y su esposa también se hicieron la prueba de Covid-19, la cual resultó negativa.