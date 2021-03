Así Beyoncé le agradece a Meghan Markle

¡Apoyo femenino! Beyoncé grita a los cuatro vientos su apoyo a Meghan Markle tras la explosiva entrevista que tuvo con Oprah Winfrey, en la que habló sobre el racismo, y otras luchas que tuvo que soportar, mientras trabajaba como miembro de la realeza. La esposa de Jay Z compartió un mensaje para agradecer a Meghan en su sitio web oficial, donde incluyó una foto de su encuentro en el estreno de El Rey León en Londres para julio de 2019.

"Gracias Meghan por tu coraje y liderazgo. Todos estamos fortalecidos e inspirados por ti", escribió Queen B en la publicación junto a la imagen. El detalle se coló en las redes sociales y fanáticos no pudieron ocultar su alegría por ese apoyo de una gran mujer a otra. “Imagina que Beyoncé se inspira en ti. El poder que tiene Rachel Meghan Markle está más allá de la comprensión humana", escribió un usuario de Twitter, entre otros.

Beyonce y Meghan Markle / https://www.beyonce.com/

Meghan Markle desató polémica con sus declaraciones

El gesto Beyoncé para Meghan se da dos días después de que la madre de Archie conmocionara al mundo al revelar que su familia tuvo que lidiar con problemas raciales, y de seguridad, dentro de la realeza desde antes de dejar sus deberes reales a principios de 2020. Durante la entrevista con Oprah, Meghan afirmó que hubo comentarios sobre cuán oscura podría ser la piel de Archie, cuando todavía estaba embarazada del bebé. También afirmó que el Palacio de Buckingham no le otorgó el título de príncipe, además de negarle la protección de seguridad.

“En esos meses en los que estaba embarazada, casi al mismo tiempo… tenemos en conjunto la conversación de, no se le dará seguridad, no se le dará un título y también preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando ha nacido”, dijo durante la entrevista. Como si esto fuera poco, la pareja hizo referencia a la dureza de la prensa británica, los pensamientos suicidas de la Duquesa de Sussex, e incluso afirmó que, en medio de su crisis, no puedo buscar ayuda.

Por su parte, el 9 de marzo la reina Isabel II emitió un comunicado en respuesta directa a la entrevista. "Toda la familia se entristece al conocer el alcance de lo desafiante que han sido los últimos años para Harry y Meghan", se lee en el informe. “Las cuestiones planteadas, especialmente la racial, son preocupantes. Si bien algunos recuerdos pueden variar, se toman muy en serio y la familia se ocupará de ellos en privado. Harry, Meghan y Archie siempre serán miembros de la familia muy queridos”.