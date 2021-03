Oprah asegura que comentarios racistas de la realeza no fueron de la reina o el rey

La presentadora Oprah Winfrey aclaró hoy, lunes, que la reina Isabel II y el príncipe Felipe no fueron los integrantes de la realeza británica que realizaron comentarios por el color de piel de Archie, hijo de los duques de Sussex.

En una entrevista con "CBS this morning", Oprah dio detalles sobre su reunión y entrevista que tuvo con Meghan y el príncipe Harry

La copresentadora del dicho programa, Gayle King, le preguntó a Winfrey sobre el comentario de Meghan de que cuando estaba embarazada de primer hijo, surgieron "preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nazca".

La pareja no identificó a la persona que realizó los comentarios, aunque Winfrey indicó que no fueron sus abuelos.

"Hay un gran juego de adivinanzas en todo el mundo, '¿Quién era, quién era, quién era?'. Pensé que era muy conmovedor que Harry todavía eligiera proteger la identidad de quienquiera que fuera", manifestó King.

"No compartió la identidad conmigo. Pero él quería asegurarse de que yo supiera, y si tuviera la oportunidad de compartirlo, que no era su abuela, ni su abuelo los que eran parte de esas conversaciones … No me dijo quiénes eran parte de esas conversaciones. Como pueden ver, traté de obtener esa respuesta, dentro y fuera de la cámara".

Prince Harry and Meghan, Duke and Duchess of Sussex, sat down with @Oprah in their first major interview since stepping away from royal duties.@Oprah joins us exclusively with her reaction on that revealing interview. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/M4oqmbKGfR

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 8, 2021