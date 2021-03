Celimar Adames reconoce quedan barreras para las mujeres y ella está dispuesta a dar la batalla

La periodista de "Noticentro" (Wapa TV), Celimar Adames, manifestó hoy, lunes, a través de las redes sociales que "las barreras que nos detienen a las mujeres no son indestructibles ni permanentes".

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la comunicadora sostuvo dar la batalla para vencer las dichas barreras.

"Estarán ahí para beneficio de otros mientras tu lo permitas. Hoy #8M recordamos y celebramos a aquellas que derribaron barreras y pagaron un alto precio. Reconozco que aun nos quedan batallas que ganar y yo estoy dispuesta. Gracias a esas amigas, hermanas, compañeras, colegas, vecinas, las que conozco y las que no, que me acompañan y me animan", escribió Adames.

Cabe destacar que Celimar tiene una demanda contra Wapa Televisión por discrimen de sexo y edad.

