Ni el dinero los puede salvar: estas cinco celebridades sufren de enfermedades extrañas e incurables

Han triunfado en el mundo del entretenimiento, ganando cifras exorbitantes de dinero y una fama que cualquiera desearía tener, pero para ellos no todo es color de rosa, puesto que a pesar de todo ese éxito, obviamente, no dejan de ser humanos, como el resto. Por son propensos a padecer de extrañas enfermedades.

Te contaremos que celebridades sufren por tener un problema con sus cromosomas o su ADN (el ácido desoxirribonucleico) y por ello han desencadenado un padecimiento extraño, y que en su mayoría es incurable, y deben aceptar vivir con ellos por el resto de sus días.

Resulta ser que estos famosos han tenido que aguantarse y convivir con los extraños padecimientos debido a lo complejo que son por existir muy pocos casos en el mundo. Razón por la cual ahondar en estudios para su diagnostico y cura es difícil.

Kim Kardashian

La socialité y empresaria, que actualmente se está divorciando del cantante Kanye West, con quien tiene cuatro hijos, padece de una enfermedad que no es contagiosa, pero sí puede ser hereditaria. Psoriasis: enfermedad inflamatoria crónica de la piel. La misma ocasiona lesiones escamosas engrosadas e inflamadas.

Brad Pitt

El ex de Jennifer Anniston y Angelina Jolie, anunció en el año 2013 que sufre de un extraño trastorno que neurológico que le genera una desconexión entre su vista y cerebro, lo que produce que el actor no pueda reconocer rostros.

Cameron Diaz

La bella actriz rubia nacida en Estados Unidos, ha tenido que convivir con la Rosácea el cual es una enfermedad crónica de la piel. Afecta fundamentalmente los vasos sanguíneos y las unidades pilosebáceas de la parte central del rostro. Sus mejillas, nariz, frente y mentón resultan con un rubor constante, y hasta enrojecimiento o eritema. Si empeora esto puede desencadenar compromiso ocular, descamación, edema, y engrosamiento de la piel.

Justin Bieber

El ex de la cantante Selena Gómez, a causa de una garrapata, sufre de Lyme o como también es llamada Borreliosis de Lyme. El cual puede afectar la piel, el sistema nervioso, el corazón, y el sistema músculo esquelético. Este padecimiento es infeccioso ocasionado por especies de espiroquetas del género Borrelia desencadenan en diferentes cuadros clínicos cómo: Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii y Borrelia garinii.

Julia Roberts

La bella actriz padece de trombocitopenia, que es un bajo recuento de plaquetas en la sangre, las cuales ayudan a detener de manera rápida los sangrados causados por lesiones -coagulación-.

