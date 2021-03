Grupo boricua de bomba en Barcelona estrena dos temas

​La agrupación de Bomba creada por mujeres puertorriqueñas en Barcelona en 2018, Mancha 'E Plátano, lanzó los sencillos 'Remigio Tombé' y 'No me da pena'.

De acuerdo con un comunicado de prensa, los temas fueron lanzados bajo el sello discográfico independiente Names You Can Trust de la ciudad de Nueva York. A partir del 26 de febrero, los temas están disponibles en todas las plataformas digitales y en formato vinilo de siete pulgadas.

Estos primeros temas expresan lo que las artistas sienten al tocar Bomba al otro lado del mundo. Una práctica que les permite sentirse vivas y poderosas porque sienten que es un tesoro que compartir con las culturas migrantes que acoge la ciudad de Barcelona.

Los dos temas que incluye el récord son: 'Remigio Tombé', con un arreglo hecho por Mancha ‘E Plátano, y 'No me da pena', compuesto por Angela Flecha. Ambas canciones han marcado momentos inolvidables para las artistas.

“No me va doler. No, no me da pena, las flores del campo crecen, crecen donde ellas quieran” así canta el estribillo de esta Bomba. Ellas no son las únicas en Barcelona que cantan estas palabras desde un sentimiento profundo, pues la ciudad donde ellas viven está llena de flores que eligen donde crecer.

Las personas interesadas en adquirir el vinilo de Mancha ‘E Plátano, pueden visitar la página de BandCamp donde encontrarán toda la información de la agrupación y el sello NYCT. También pueden escuchar su música a través de todas las plataformas digitales.