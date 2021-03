El dulce mensaje de cumpleaños de Shawn Mendes a su novia Camila Cabello

¡Camila Cabello celebra su cumpleaños número 24 con su novio Shawn Mendes a su lado! El canadiense se dirigió a Instagram para compartir un homenaje lleno del más sentido amor este 3 de marzo, que incluía una foto natural de la pareja. "Feliz cumpleaños a la persona más amable, valiente y hermosa que he conocido", escribió en el pie de foto. “Te amo más cada día mi vida”. El cantante de “Stitches” también usó su historia de Instagram para publicar un video de él y Camila abrazados en un carrito de golf.

La pareja ha estado saliendo durante más de un año y medio, y Shawn habló sobre su relación en diciembre de 2020 durante una entrevista en la Celebrity Session de SiriusXM Hits 1. “Ella es completamente todo o nada”, comenzó. “Y creo que eso es algo que yo no estaba al principio de nuestra relación. Y creo que mucha gente tal vez tenga miedo de estar entregado, porque si entregas todo, entonces te duele. El golpe duele mucho más si termina, ¿sabes? Pero ella realmente me enseña que si tenemos una vida y no tenemos mucho tiempo aquí, bien podría ser todo si estás enamorado de alguien y estás ahí”.

Shawn continuó en aquel momento: “Aprendí eso todos los días. Ella es absolutamente paciente conmigo, especialmente cuando estoy estresada o algo me afecta. Ella me enviará un mensaje de texto. Y si alguna vez estoy siendo mordaz con ella y ella diría, 'Está bien. Te Amo. No importa lo que te ame, no importa qué'. Y es como, eso es fuerza real, paciencia y amor. Pero es asombroso. Es como una película”.

Shawn Mendes grita su amor a los cuatro vientos

La pareja ciertamente no ha tenido reparos en demostrar su amor desde que comenzaron a salir en 2019, e incluso compartieron una foto el día de Navidad de ellos mismos besándose en un jacuzzi. "No soy bueno tomando muchas fotos últimamente, pero aquí hay una buena", escribió la estrella de Cenicienta. "¡Feliz Navidad! Gracias Santa por mi chico alto, dulce y divertido", firmó Camila.

Pero más recientemente el cantante confirmó que está a los pies de su mejor amiga, novia y compañera. El 14 de febrero Mendes publicó una foto besando el pie de Cabello para celebrar el Día de San Valentín: "Te beso el pie porque te quiero @camila_cabello", escribió. Cabello no se quedó atrás de las alas de cupido y compartió una imagen de ambos besándose: "¡Mi San Valentín tiene una coleta! feliz día de amor y amistad @shawnmendes". ¡Son una dulzura!