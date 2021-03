Frederick Valentín: de las pasarelas internacionales a la fotografía artística

Luego de desfilar en las más importantes pasarelas locales y en mercados como República Dominicana, Estados Unidos y Europa, además de protagonizar campañas importantes campañas publicitarias y vídeos musicales de artistas de cartel mundial como Nelly Furtado, Chris Cornell y Mariah Carey, el modelo puertorriqueño Frederick Valentín encontró lo que es su nueva y definitiva pasión: la fotografía artística.

A eso se ha dedicado en los últimos dos años el talento boricua, quien además de lo antes mencionado también trabajó como asistente de Greg Lotus, uno de los fotógrafos de moda más importantes del mundo. Con Lotus, además de asistirlo y modelar, trabajó como coproductor, editando, dirigiendo castings y creando conceptos para publicaciones como Vogue Italia y Rusia, Beauty In, Nieman Marcus, Harper’s Bazaar, GQ Out Magazine y Vanity Fair.

“La fotografía siempre me gustó, me llamaba la atención. Luego de una amplia trayectoria en el campo del modelaje, de haberme establecido en España y desde allá hacer trabajos de modelo para campañas mundiales, llegó el momento de dar ese próximo paso y desarrollarme en el campo de la fotografía, pero ahora en serio. Con el paso del tiempo mi ojo se fue desarrollando en el mundo de la fotografía. Así nació mi oferta, que trata de hermosas fotos a las que luego le trabajo los colores con una diversidad de programas digitales, añado o les quito elementos para crear conceptos artísticos que terminan pareciendo pinturas. En algunas, dependiendo el caso, las trabajo con oro o plata líquidos sobre papel de canvas o fotográfico”, señala al explicar que su línea, que trabaja junto a su socio Stephen Scarritt, se llama VS Art House Collection.





Agregó que “todas las piezas son hechas de acuerdo a los gustos o requisición del cliente y en diversidad de tamaños, aunque al momento la experiencia es que las más que gustan son las 30 x 40”.

Consciente de que en el mercado local no abunda quienes se dediquen a este tipo de trabajo artístico y que la oferta no es del todo conocida, Valentín ha ido presentando sus trabajos a amistades y conocidos. El golpe de suerte se dio cuando un ejecutivo de una hospedería ubicada en el Condado le comisionó piezas para todas habitaciones y todas las áreas comunes. “Es el sueño de cualquier artista, poder trabajar toda una instalación porque me dio la oportunidad de conceptualizar por tema cada habitación, cada piso y las áreas comunes, todo el hotel”, sostuvo al señalar que en la hospedería hay unas 170 piezas. Además de Puerto Rico, ya cuenta con clientes en Estados Unidos.

“El campo de la moda es apasionante, pero no es permanente. El relevo generacional es constante y hay que estar consciente de que no es para siempre. Eso siempre lo tuve bien claro. Soy afortunado porque en esta nueva etapa me mantengo en el campo, esta vez detrás de la cámara y, de paso, me ha dado la oportunidad de ayudar a modelos emergentes, especialmente los que retan los estereotipos de la industria. Yo los llamo los ‘unconventional beauties’. Hay un poco de rebeldía en todo lo que hago, eso me distingue”, dijo.

Para disfrutar y apreciar la obra de Frederick Valentín vaya a su cuenta en Instagram: fvphotography_3. Para más información puede llamar al 787-299-8589.