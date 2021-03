Justin Bieber celebra su cumpleaños número 27

Este 1 de marzo Justin Bieber celebra un año más de vida. El cantante canadiense cumple 27 años de edad y a lo largo de su carrera ha logrado conquistar a millones de personas a nivel internacional; sin embargo, la fama y la fortuna también han estado marcadas por los escándalos, desde sus relaciones amorosas así como su arresto en Miami.

Justin Bieber comenzó su carrera en la música a los 12 años de edad cuando subía videos para YouTube, por lo que tiempo después fue descubierto por su talento. Entre sus primeras canciones se encuentran One time y Love me, que forman parte de su álbum debut llamado My world y publicado en 2009.

Foto: Twitter

En 2010, Bieber sorprendió con el tema Baby, el cual se ha convertido en uno de los más exitosos de su carrera y actualmente el video cuenta con dos mil millones de reproducciones en YouTube. Además, en su carrera, el cantante ha publicado cinco discos de estudio como My world, Under the Mistletoe, Believe, Purpose, Changes.

En cuanto a sus relaciones amorosas, Justin Bieber ha estado inmerso en la polémica debido a su relación con Selena Gomez, con quien se dice, tuvo un romance tormentoso debido a las rupturas, infidelidades y reconciliaciones. Pero tal parece que tras tanta controversia, Bieber encontró su alma gemela, pues en 2018 se casó por el civil con la modelo Hailey Baldwin y en 2019 realizaron una ceremonia donde intercambiaron votos en Carolina del Sur.

Foto: Instagram Hailey Baldwin

Sin embargo, el cantante canadiense no siempre la ha pasado bien, ya que en 2019 anunció su retiro y reveló que padecía diversos problemas mentales, por lo que se tomaría un descanso tras su última gira. Hoy en día, todo parece estar mejor para Bieber, quien además de anunciar su próximo disco Justice también compartió una fotografía cuando era un bebé.

Justin Bieber estrenará nuevo disco

El cantante dio a conocer hace unos días que será el 19 de marzo cuando estrene disco Justice. "En una época en la que hay tanto mal en este planeta destrozado, todos anhelamos sanación y justicia para la humanidad. Al crear este álbum, mi objetivo es hacer música que brinde consuelo, hacer canciones con las que la gente pueda identificarse y conectarse para que se sientan menos solos. El sufrimiento, la injusticia y el dolor pueden hacer que las personas se sientan impotentes. La música es una excelente manera de recordarnos unos a otros que no estamos solos. La música puede ser una forma de relacionarse y conectarse entre sí. Sé que no puedo simplemente resolver la injusticia haciendo música, pero sí sé que si todos hacemos nuestra parte al usar nuestros dones para servir a este planeta y a los demás, estaremos mucho más cerca de estar unidos. Este soy yo haciendo una pequeña parte. Mi parte. Quiero continuar la conversación sobre cómo es la justicia para que podamos seguir sanando", publicó.

También puedes ver: