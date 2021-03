Golden Globes 2021: Lo mejor de la entrega de los galardones

La edición 78 de los Globos de Oro se lleva a cabo de forma virtual debido a la pandemia de Covid-19. Por lo que muchos de los nominados están siguiendo la gala de forma virtual. Además, la ceremonia es conducida por cuarta ocasión por Tina Fey y Amy Poehler pero en lugares completamente diferentes, pues Tina se encuentra en Rainbow Room en Nueva York mientras que Amy está en en el hotel Beverly Hilton en Los Ángeles.

Esta edición también se realiza en medio de las críticas contra la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega los Globos de Oro, debido a que entre sus afiliados no se encuentra ningún miembro negro. Lo anterior fue mencionado por Tina Fey y Amy Poehler durante la presentación.

Para la presentación del primer premio se contó con la presencia de la actriz Laura Dern, además se contará con otras celebridades para presentar las 35 categorías, 14 para el séptimo arte y 11 para series.

The show is about the start! Tune in to The #GoldenGlobes happening NOW (8pm ET/5pm PT) on @nbc! pic.twitter.com/2zGGSvrg3p

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021