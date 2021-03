Golden Globes 2021: Lo mejor de la alfombra roja virtual y los 'looks' de las celebridades

La edición 78 de los "Golden Globes" se lleva a cabo en medio de la pandemia de Covid-19 por lo que los nominados participarán de forma virtual en la gala, que reconoce lo mejor del cine, la televisión y el streaming. Por esta razón, diversas celebridades lucen sus mejores atuendos para participar en la alfombra roja virtual a pesar de no estar fisicamente.

Elle Fanning es una de las actrices que ha impactado con su look, pues optó por un diseño de Gucci y un peinado recogido. Cabe destacar que Fanning está nominada en esta edición de los Globos de Oro por su trabajo en la serie The Great.

"Gracias a mi hermoso equipo de cabello y maquillaje en el programa @erinayanianmonroe y @glynnlorraine ¡Me transforman en Catherine todos los días en el set y son parte de este día especial! @garethgatrell es nuestro mega fotógrafo de imágenes fijas en The Great y nos lo pasamos muy bien tomando estas fotos", publicó la actriz en su cuenta de Instgaram.

Amanda Seyfried sorprendió con un vestido romántico "off shoulder" con un peinado suelto con ondas.

El actor Daniel Levy sin duda ha sorprendido con el éxito de Schitts Creek, la cual es una de las series favoritas para esta edición de los Globos de Oro. Por lo que decidió usar un atuendo unicolor con una camisa de lentejuelas.

La actriz Kate Hutson lució un vestido blanco que sin duda resalta su belleza. "¡El hecho de que estuviéramos haciendo los Globos de Oro desde casa no significa que no voy a traer las mismas vibraciones de la vieja moda a mi sofá! ¡Extrañaré ver a todos mis amigos y tener esa noche juntos, pero estoy muy emocionado de celebrar un trabajo increíble el año pasado! Gracias", publicó.

Jared Leto prefirió un atuendo más casual con un suéter de cuello de tortuga pero sin perder el estilo que lo caracteriza. "El hecho de que este año estemos haciendo los #GoldenGlobes desde casa no significa que no pueda vestirme bien para la cámara. No te pierdas el show", escribió en su cuenta de Instagram.

La Kailey Cuoco también sorprendió con un vestido con falda amplia de tonos grises con diversas aplicaciones de pedrería.

La joven actriz Audrey Grace Marshall optó por un vestido en color rosa con un moño al costado y olanes en las mangas.

