Disney cambia sus reglas de seguridad y exige mascarilla en todo momento

Los parques de diversión de Walt Disney cambiaron sus reglas de seguridad y ahora exigirán que las personas tengan mascarilla puesta en todo momento.

Según la directriz, ahora las personas que decidan comer en los restaurantes de Disney tendrán que tener la mascarilla puesta mientras esperan en la fila, y mientras están sentados en la mesa. Solo se podrán remover la mascarilla para ingerir una bebida o alimento.

Walt Disney World has made significant updates to mask guidelines for dining locations:

Face coverings must be worn in all public areas and can only be removed while actively eating or drinking. Face coverings must be worn while standing, waiting or sitting in dining locations. pic.twitter.com/5SQjlWevVL

— Brooke Geiger McDonald (@BrookeGMcDonald) February 27, 2021