Marjorie de Sousa sorprende al lanzar 'videoclip' de "Ni diabla ni santa"

Marjorie de Sousa revolucionó las redes sociales, nuevamente, esta vez porque tras la gran aceptación que tuvo el tema 'El burrito sabanero' que interpretó junto a su hijo, Matías, el pasado diciembre, ahora, la venezolana ha lanzado el videoclip de su propia canción.

Marjorie de Sousa es reconocida por ser una actriz internacional de telenovelas, quien mantuvo una relación con el también actor Julián Gil, padre de su hijo, pero ahora a la artista le ha picado el gusanito por incursionar en la industria musical.

La rubia debutó con su canción y videoclip. El tema se llama 'Ni diabla ni santa' y el video en el que aparece Marjorie como protagonista la muestra sexi, luciendo prendas que la hacer ver provocativa, mientras realiza un baile muy sensual.

Sus seguidores en las redes sociales han quedado con la boca abierta tras el estreno del clip. Como se puede observar en el Instagram de Marjorie @marjodsousa, donde no paran los comentarios de halagos y apoyo en la nueva faceta de la venezolana.

Asimismo, la artista ofreció una entrevista a la revista People en Español para hablar de su deseo de tocar este terreno nunca antes explorado por De Sousa.

Vivimos pendientes de ser aprobados por los demás y eso no es la vida, nos tenemos que aprobar nosotros. No importa lo que los demás puedan decir de ti, si tú estás clara de qué es lo que quieres en la vida y adónde quieres llegar. Hay que vivir la vida como queremos vivirla y si nosotros pensamos y creemos que estamos bien, no tenemos que darle explicaciones a nadie, simplemente estar bien nosotros para estar bien con nosotros y nuestras familias”, expresó De Sousa para la revista.