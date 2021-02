Este es el personaje que nadie quiere en la serie "Lucifer"

Los personajes de Lucifer temporada 5 fueron sometidos a votación popular, dando como resultado inesperadas sorpresas para los realizadores de esta exitosa serie de Netflix que aún no revela la fecha de estreno de la segunda parte de esta tan esperada entrega. Y es que mientras regresa este drama infernal a la plataforma streaming, sus realizadores se dieron a la tarea de entretener al público a través de la elección de sus favoritos.

¿Los resultados? Fueron muy obvios ya que Tom Ellis, que interpreta al diabólico protagonista, ocupó el primer lugar al recibir 2.431.607 votos, pero lo que más llamó la atención es que el personaje de Dan, ni siquiera fue tomado en cuenta para este juego interactivo.

Este es el personaje de Lucifer temporada 5 que nadie quiere en esta infernal historia

A través de la app TV Show Time se presentó esta novedosa propuesta para incentivar a los seguidores de la serie Lucifer para elegir a sus personajes favoritos dando resultados que muchos esperaban ver, pero que de igual forma resultaba interesante descubrir durante la dinámica en la que el actor Kevin Alejandro quedó fuera de la competencia, porque criterio de los fans ha sido, hasta ahora, uno de los personajes que más rechazo ha tenido en la serie.

Y es que Dan Espinoza es un detective que forma parte del Departamento de Homicidios de la Policía de Los Ángeles que no se lleva muy bien con Lucifer, sin embargo, es uno de los personajes que ayuda al diabólico protagonista a resolver los casos y además es el exmarido de Chloe, la mujer por la que se pelean muchos hombres en esta trama.

El repudio a su interpretación fue tal que no figuró entre los favoritos y por ende levantó sospechas entre quienes no sabían el por qué de su ausencia, pero los fieles fans de esta historia están seguros que de no cambiar de actitud, podría ser hasta eliminado del elenco, pues es cada vez más el repudio que ocasiona a la audiencia con su actitud ante las cámaras.

