Emma Watson se retira de la actuación, conoce la razón de esta decisión

La estrella de la saga Harry Potter como Hermione Granger, Emma Watson, ha comentado – a través de su agente- que abandonará la actuación de manera temporal. La razón de la actriz y activista británica es pasar mayor tiempo junto a su familia.

Emma ha decidido pasar a la clandestinidad en compañía de su pareja Leo Robinton. Los dos prefieren mantenerse ocultos y existe la probabilidad de formar una familia (hijos).

Esta no es la primera vez que la estrella de la cinta “Mujercitas” se toma un descanso. En 2008, con apenas 18 años, ya anunció que iba a parar para ir a la Universidad. En aquel entonces estaba en la cúspide de la fama por su estelar en la adaptación cinematográfica de Harry Potter.

Emma Watson se retira de la actuación / Getty Imágenes

Tras la última aparición en la saga del joven mago, Watson se ha enfocado en hacer activismo feminista. Ha defendido la igualdad de la mujer y ha rechazado la idea que las feministas “odian a los hombres”, lo cual tiene toda la razón. Ella ha recalcado que solo ha estamos hablando de derechos humanos.

Ha señalado que "lo más triste que puede hacer una mujer para gustarle a un hombre es hacerse la tonta" y que la caballerosidad "ha de ser consensuada: las dos partes deben sentirse cómodas con eso".

La británica también ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como embajadora de buena voluntad para inculcar discursos de género.

"No se habla mucho de que el hombre esté aprisionado en estereotipos de género. Pero puedo ver que también lo están. Y cuando se liberen las cosas también cambiarán para las mujeres”, decía Watson en su alegato ante la ONU. “Si los hombres no tuvieran que ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no tendrían que ser sumisas”.

Esperemos que la galardonada actriz este de regreso a la palestra del séptimo arte. Mientras tanto, Watson se mantendrá fuera de los focos de los medios.

