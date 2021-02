Especulan que Alejandra Guzmán mandó al hospital a su novio tras darle nueve puñaladas

Alejandra Guzmán siempre está en boca de todos debido a los innumerables escándalos que protagoniza por sus cambiantes estados de animo, que según muchos, es por su constante consumo de drogas. Pero esta vez se le fue la mano y si la versión del programa Chisme No Like es cierta, pudo haber acabado con la vida de su pareja amorosa.

Alejandra Guzmán, según el espacio dedicado a las noticias de farándula, agredió a su novio Lanz con un cuchillo. La rockera mexicana lo habría apuñalado en nueve ocasiones hasta el punto de mandarlo al hospital.

El hecho habría ocurrido tras haber asistido a la ceremonia de entrega de reconocimientos de Premio Lo Nuestro, la cual se llevó a cabo en Miami, Florida, Estado Unidos. Presuntamente, Lanz, de 60 años, fue a visitar a la cantante al hotel donde se estaba hospedando, como parte de una sorpresa.

Elisa Beristáin, quien es conductora del programa que habría dado la primicia 'Chisme No like', comentó además que seguramente Alejandra estaba bajo los efectos de estupefacientes debido a la magnitud del hecho y la conducta exageradamente agresiva de la mexicana.

La situación que supuestamente pasó es que la señora Alejandra Guzmán , me imagino que en sustancias, porque qué persona en un sano juicio hace esto, apuñaló en nueve ocasiones a su novio”, fueron las palabras de Beristáin .

Asimismo, la presentadora no aportó fuentes de la información, pero dijo que a pesar de no poder dar fe del hecho el programa siempre ha proporcionado información real.

En el programa de noticias del mundo del espectáculo también forma parte el periodista Javier Ceriani. Ellos ampliaron la información diciendo que el empresario había ido a ver a su novia para celebrar el cumpleaños de la rockera, quien cumplió el pasado 9 de febrero. Además Ceriani lanzó una serie de preguntas, sin pelos en la lengua, a Alejandra Guzmán.

¿Qué pasó, Alejandrita Guzmán, con tu pareja de 60 años en Miami con los cuchillos? ¿Hubo arresto, no hubo arresto, te arrestaron, entró la seguridad , qué pasó? Este señor terminó en el hospital, esto es fuerte, estamos hablando de una Alejandra Guzmán que no está bien, ya vieron que sigue tomando, que no paró nunca de tomar, esto es grave, muy fuerte, estamos en investigación, tenemos algunas cosas ahí en nuestra redacción, en nuestra producción”, dijo Ceriani.