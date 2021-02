¿Una colaboración? Descubre que reúne a Lenny Kravitz con JLO

¡No! No se trata de una canción. La estrella de rock, y cuatro veces ganador del premio Grammy, Lenny Kravitz está listo para co-protagonizar junto a Jennifer Lopez y Josh Duhamel en la comedia de acción del sello Lionsgate, “Shotgun Wedding”. El cantante se suma a los nombres de Cheech Marin, Selena Tan, Desmin Borges y Alex Mallari, quienes también han firmado para la película, que está siendo dirigida por Jason Moore.

Mark Hammer y Liz Meriwether escribieron el guion de la trama en la que Grace (López) y Tom (Duhamel) reúnen a sus adorables pero muy diferentes familias para la boda, justo cuando la pareja comienza a enfriar su relación. Y por si eso no fuera suficiente amenaza para la celebración, de repente las vidas de todos están en peligro cuando el grupo es tomado como rehén. Grace y Tom deben salvar a sus seres queridos, si no se mueren primero.

Kravitz le dará vida a Sean, el ex novio de Grace. Marin interpretará a Robert, el padre de Grace, mientras que Tan es Marge, la cabeza del complejo de bodas. El personaje de Borges es Ricky, el mejor amigo de Tom, además de buen amante del whisky, y Mallari interpretará a Dog-Face, un pirata.

Nuevo retos para Lenny Kravitz y doble para JLo

Esta no es la primera vez para Kravitz en el mundo de la actuación. La estrella ha aparecido en películas como la franquicia “The Hunger Games”, “Precious”, y “The Butler”. Por su parte, Carden, que recibió un nom Emmy por su trabajo en “The Good Place”, está listo para protagonizar la próxima serie de Amazon “A League of Their Own”.

Para Borges los créditos incluyen “You're the Worst” de FX, “Utopía” de Amazon y la serie limitada de Netflix “Living with Yourself”. Mallari recientemente se envolvió en “The Adam Project” de Netflix y se verá a continuación en “Ginny & Georgia” también en el streamer; finalmente Tan es reconocido por interpretar a Alix Young en el éxito de taquilla, “Crazy Rich Asians”.

La producción tiene previsto comenzar el próximo mes de marzo, con López a la batuta con sus socios de Nuyorican Productions, Elaine Goldsmith-Thomas y Benny Medina, junto a Todd Lieberman de Mandeville y David Hoberman. Así que el reto de “Shotgun Wedding” no es solo para Kravitz sino también en doble tanda para la Diva del Bronx, Jlo.

Te recomendamos: