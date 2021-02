Los Simpson y The Walking Dead le dicen adiós a Fox ¡Estrenan nueva casa!

Luego de mucha especulación, el momento llegó. A partir de este lunes 22 de febrero, Fox Channel se transforma y cambia su nombre a Star Channel y para fortuna de los espectadores, el contenido seguirá siendo el mismo que el de Fox con series como Los Simpson, The Walking Dead, así como el contenido en películas y programación.

"A partir de ahora Star será la marca que va a definir el entretenimiento general por parte de The Walt Disney Company en América Latina. Todos los canales van a seguir estando donde están, no cambia nada, no hay que pagar más por el servicio Premium y las series emblemáticas se quedarán", explicó Gonzalo Fiure, vicepresidente senior de entretenimiento general de DMED Latin America, quien cuenta con más de 20 años de experiencia como vicepresidente ejecutivo de entretenimiento general en Fox Networks Gorup.

Con una nueva imagen para el contenido, Fox Premium se llamará Star Premium y seguirá ofreciendo series como This is Us, estrenos, eventos, nuevas temporadas y los siete canales continuarán con la personalidad que el público conoce.

Star Plus, el nuevo servicio de streaming…

Se trata del nuevo servicio de streaming de The Walt Disney Company, el cual está conformado por contenido de entretenimiento general y deportes, el cual llegará en junio de este 2021.

"Esta plataforma en América Latina es independiente de Disney Plus, pues Star Plus está enfocada en entretenimiento para adultos y se tendrá una oferta para adquirir los dos servicios. Por lo que estamos garantizando el mejor contenido para todos los segmentos y audiencia existente en Latinoamérica", Gonzalo Fiure.

Star Channel / Cortesía

En cuanto a la marca, el vicepresidente de Marketing The Walt Disney Company, David Chávez afirmó que este cambió es una evolución de una marca tan importante como Fox Channel.

"Aprovechamos una marca que existe dentro del portafolio de The Walt Disney Company e iconizando a través de la estrella algo que ha estado sumamente vinculado al tema del entretenimiento para definir la nueva identidad y nombre de Fox. Algo que es muy importante es decirle al consumidor, como parte del concepto creativo, es que todo lo que le gusta va a seguir aquí. Por lo que queremos acompañar a todos nuestros consumidores en esta evolución", David Chávez.

Gonzalo Fiure también adelantó que se buscan realizar producciones originales de América Latina para el servicio streaming.

¿Por qué Fox cambió a Star?

El cambio de Fox a Star se acordó cuando The Walt Disney Company compró 21st Century Fox Studios y se estipuló que el nombre de la marca dejaría de usarse para nombrar canales.