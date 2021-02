"Me quedaban 10 minutos de vida": fuertes declaraciones de Demi Lovato en trailer de documental

El primer tráiler del documental de Demi Lovato, “Dancing With the Devil”, revela detalles aterradores sobre su sobredosis de 2018. Los médicos temían que la cantante de "Confident", entonces de 25 años, no sobreviviera después de que sufriera tres derrames cerebrales y un ataque al corazón durante el calvario. "Había cruzado una línea que nunca había cruzado antes… Me quebré", comparte Demi en el tráiler. "Mis médicos dijeron que tenía de cinco a 10 minutos más de vida".

Los paramédicos corrieron a la casa de Demi en Hollywood Hills el 24 de julio de 2018 para responder a una emergencia médica. La cantante fue encontrada inconsciente en el interior, y se le administró Narcan, un medicamento utilizado en casos de sobredosis de opioides. Fue hospitalizada en el Cedars-Sinai Medical Center, donde pasó un mes recuperándose de la emergencia médica. Su sobredosis se produjo un mes después de lanzar la canción"Sober",en la que confiesa haber recaído después de seis años de sobriedad.

Aunque Demi ha hablado sobre el incidente, los detalles que compartió en Dancing With the Devil son, con diferencia, los más detallados. "Tuve mucho que decir en los últimos dos años, queriendo dejar las cosas claras sobre lo que sucedió", dice Demi en el tráiler. "Cada vez que suprimes una parte de ti mismo, se va a desbordar. He tenido muchas vidas. Como mi gato,

¿sabes? Estoy en mi novena vida. Estoy listo para volver a hacer lo que amo, que es hacer música. No estoy viviendo mi vida por otras personas".

Demi Lovato tampoco puede conducir

Demi reveló durante la gira virtual de prensa de TCA el 16 de febrero, un día antes de que el tráiler cayera, que sufrió efectos secundarios graves y duraderos después de la sobredosis. "No conduzco un carro porque tengo puntos ciegos en mi visión", dijo a los periodistas. "Durante mucho tiempo, tuve dificultades para leer. Leer fue un gran problema cuando pude leer un libro, que fue dos meses más tarde porque mi visión era tan borrosa, me enfrenté a muchas de las repercusiones y creo que todavía están allí para recordarme lo que podría suceder si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro".

A pesar de la desgarradora experiencia y las secuelas, Demi dijo que "no cambiaría nada" sobre lo que sucedió. "Todo tenía que suceder para que yo aprendiera las lecciones que aprendí", dijo la también actriz. "Fue un viaje doloroso. Miro hacia atrás y a veces me entristece tener que soportar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada. Y estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy y estoy muy orgullosa de que la gente pueda verlo en este documental".