Inician campaña en Twitter para contactar a Sebastián Yatra: mujer asegura está embarazada de él

Amigas de una mujer madrileña comenzaron una insólita campaña en Twitter, buscando al cantante Sebastián Yatra, para que se haga cargo del bebé que espera.

"El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia. La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio", denunciaron las creadoras de la cuenta.

El único fin de esta cuenta , es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia.

La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio. — soorgen (@soorgen1) February 16, 2021

"Solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas. Es indigente", agregaron.

Pero esto no queda acá. "¡Sebas te buscan por todos lados! ¡La chica que dejaste embarazada te busca! Madrid te espera, los medios de Madrid ofrecen mucho dinero por su nota. Ella quiere que le respondas los mensajes, nada más. Tengo todas las capturas", indicaron.

