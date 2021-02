Todo lo que debes saber sobre 'Bullet Train', el thriller protagonizado por Brad Pitt y Sandra Bullock

Por primera vez en sus carreras, Brad Pitt y Sandra Bullock, dos de los actores más galardonados en la industria cinematográfica, serán protagonistas en una misma película.

La cinta en la que Pitt ('Érase una vez en… Hollywood') y Bullock ('The Blind Side') harán mancuerna es 'Bullet Train', dirigida por David Leitch, reconocido por grandes éxitos comerciales en la pantalla grande como 'John Wick: un buen día para morir', 'Deadpool 2' o 'Fast and Furious: Hobbs and Shaw'.

El largometraje es un thriller de acción que está basado en la novela 'Maria Beetle' del autor japonés Kotaro Isaka y cuenta con un guion de Zak Olkewicz. Su trama seguirá a cinco asesinos que se encuentran en el mismo tren que viaja de Tokio a Morioka.

Un elenco de estrellas que incluye a Bad Bunny

El resto del elenco de 'Bullet Train', además de contar con Brad Pitt y Bullock, cuenta con unas auténticas estrellas, incluyendo a cantantes de la cultura pop.

Lady Gaga ('Ha nacido una estrella'), Zazie Beetz ('Deadpool 2'), Michael Shannon ('El Hombre de Acero'), Aaron Taylor Johnson ('Kick-Ass'), Joey King ('Slender Man'), Brian Tyree Henry ('Atlanta'), Masi Oka ('Heroes'), Karen Fukuhara ('The Boys') y el cantante Bad Bunny completan el reparto.

Ryosuke Saegusa y Yuma Terada, de la compañía CTB y quienes representan a Isaka, serán los productores ejecutivos, al igual que Kat Samick y Brittany Morrissey para Sony Pictures. Kelly McCormick, esposa del director Leitch, será la productora de 'Bullet Train'.

El filme, que según informa 'Deadline' comenzará su rodaje en Los Ángeles el próximo mes de octubre y se desconoce su fecha de estreno.

