A los 52 años, Jennifer Aniston está en su mejor momento

Esta semana, específicamente el jueves 11, Jennifer Aniston cumplió 52 años. Y eso no es poca cosa en una industria donde las mujeres de más edad son un tanto desechables. Porque tener 52 años no es lo mismo en la vida real que en Hollywood. Porque, lamentablemente, en el mundo del entretenimiento las actrices de esa edad son prácticamente ancianas.

A pesar de eso, Aniston está en uno de sus mejores momentos. Hoy la actriz tras Rachel Greene -rol por el cual ganó un Globo de oro y un Emmy-, está en un excelente momento laboral y personal.

Para empezar, tal como anunció ella misma en Instagram, hace dos semanas volvió a grabar "The morning show". Programa para AppleTV junto a Reese Witherspoon y Steve Carell por el cual ha sido nominada al Globo de oro y al Emmy. Además, en carpeta tiene otros dos proyectos "Hail Mary" y una producción aún sin nombre.

Su vida personal

En lo personal, en tanto, la actriz se lleva de maravilla con su ex marido, Justin Theroux, quien incluso la saludó vía redes sociales para su cumpleaños con un simple: "Te amo". En cuanto a su primer marido, Brad Pitt, el año pasado se vio un muy esperado reencuentro público.

Si bien en este momento Aniston no está emparejada, al menos no abiertamente, la actriz no está sola: Lord Chesterfield, un tiernísimo cachorro, es parte de su familia. Así lo contó ella misma en Instagram cuando lo adoptó hace unos meses.