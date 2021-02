Guillermo del Toro piensa en un crossover entre 'Godzilla vs. Kong' y 'Pacific Rim'

La industria cinematográfica vive un momento en el que los universos de películas atraviesan momentos interesantes. Guillermo del Toro, el galardonado cineasta tapatío, es consciente de ello.

Con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) entrando en su Fase 4 con 'WandaVision' y el Monsterverse de Warner Bros a punto de estrenar 'Godzilla vs. Kong', al director de 'La forma del agua' se le ocurrió una idea que podría ser épica: un 'crossover' entre la cinta de los legendarios monstruos y 'Pacific Rim'.

Guillermo del Toro, director de la adaptación de los gigantescos robots que se estrenó en 2013, le respondió a un seguidor que recomendó a otro ver 'Pacific Rim', que tuiteó una imagen de Godzilla entre edificios. El mexicano respondió: "Personalmente, me encanta ver el neón, las batallas en el mar, los edificios destruyéndose… Porque, secretamente —quizá—, el universo de 'Pacific Rim' coexiste en el Kaijuverse de Legendary y, quizá, ¡un día puedan pelearse!".

Del Toro hizo referencia al Kaijuverse de Legendary, en el que Godzilla, Kong y los Jaegers son parte. Los Jaerges son, precisamente, los robots gigantescos que funcionan controlados simultáneamente por dos pilotos humanos que se mantienen unidos a través de un puente neuronal. Las máquinas son parte del cine japonés y fueron creados para combatir contra los monstruos.

A pesar de su deseo como fan, confesó Guillermo del Toro, explicó que no hay planes para volver con más de 'Pacific Rim'.

