Julián exhorta a firmar petición para que "no se atente contra la cultura puertorriqueña"

El actor y empresario puertorriqueño, Julián Gil, exhortó a los puertorriqueños a firmar la petición para que "no se atente contra la cultura puertorriqueña", esto ante la nueva ordenanza de la Ciudad de Miami para remover el mural de la bandera puertorriqueña en la fachada del restaurante La Placita.

Tanto Gil como el chef puertorriqueño José Mendín —ambos socios propietarios del restaurante ubicado en Biscayne Boulevard—, reiteraron que llegarán hasta las últimas consecuencias por defender la monoestrellada, obra del muralista puertorriqueño Héctor Collazo.

“Hay una agenda escondida y no sabemos de parte de quién, pero es bien lamentable, y sobre todo en este tiempo de pandemia que deberíamos estar preocupados por otras cosas, como vacunar a la gente y protocolos de salud. Están reabriendo un caso de una bandera que no le afecta a nadie, al contrario, estamos promoviendo la cultura y además La Placita es un sitio que genera empleos. Incluso es un atentado al proceso creativo del artista”, declaró Gil en entrevista con Metro vía telefónica desde México, donde se encuentra grabando la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? producida por Juan Osorio para Televisa.

A su juicio, la eliminación del símbolo patrio “puede sentar un precedente sumamente dañino para la cultura, porque hoy es la bandera puertorriqueña, pero mañana puede ser la venezolana, la colombiana… Es algo bien delicado que no debería estar pasando”.

“Me siento muy triste también porque ahora hay que volver a gastar energías, tiempo y dinero en abogados. Tampoco es muy fácil ganar una demanda a una ciudad.. Pero ya se hizo una vez y vamos a seguir luchando por defender nuestros derechos y nuestra cultura puertorriqueña”, sostuvo.

Telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

El histrión personifica al empresario Carlos Iturbide dueño de una empresa de moda y zapatos, que tiene una comunicación fracturada con su hijo (Mane de la Parra).

“Es un mensaje que queremos llevar de la importancia de la comunicación en la familia. La verdad es que estoy muy contento con el persona y con esta segunda oportunidad de trabajar con Osorio”, compartió.

Sobre su proceso de recuperación (Coronavirus COVID-19) admitió que en algunos momentos se siente muy cansado, pero “me encuentro bastante bien”.

“El llevar un estilo de vida saludable, una buena alimentación y los suplementos, todo eso va de la mano y me ayudó”, relató el portavoz de la línea de productos nutricionales Carson Life.

“Dentro de todo me siento muy bendecido porque a pesar de esta situación con el COVID-19, no he parado de trabajar. Hay que reconocer el gran esfuerzo de la cadena por seguir produciendo”, destacó al agradecer las atenciones de la producción cuando se enfermó.

La novela ¿Qué le pasa a mi familia? estrena el 22 de febrero.