Carlos Rivera, Maluma y Calibre 50 defienden el amor en su versión de "100 años"

. Carlos Rivera, Maluma y Calibre 50 dieron vida al tema “100 años”, cuyo sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas de música digital mientras el video de letra oficial, se puede disfrutar en YouTube.

La versión original de esta canción se lanzó a finales de noviembre y cuenta con más de 43 millones de reproducciones en YouTube. Pocos esperaban una mancuerna musical – mucho menos en el género ranchero – entre Carlos Rivera, el cantante más querido de la música contemporánea de México; y Maluma, el ídolo global de la música latina.

En esta nueva versión del tema, el aclamado cuarteto Calibre 50 se suma a la propuesta, mezclando los arreglos de mariachi con su estilo particular de norteño banda. Edén Muñoz, vocalista y acordeonista de la agrupación, aporta un nuevo verso que habla de las esperanzas de poder recuperar una relación sentimental.

Los tres intérpretes vuelcan todo su sentimiento en esta canción de desamor de la autoría de Carlos Rivera, Maluma, Edén Muñoz, Édgar Barrera y Vicente Barco: “aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo, un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario, un amor como el nuestro vale la pena salvarlo”.

Esta poderosa colaboración se suma a la lista de grandes logros de Carlos durante los últimos 12 meses, comenzando con el éxito de su sencillo “Perdiendo La Cabeza”, tema donde se reinventó dominando los ritmos latinos actuales. También sacó a la luz su disco vinil Sessions Recorded At Abbey Road y durante la cuarentena aprovechó su tiempo libre para crear y expresar su talento artístico, grabando su aclamado EP de covers acústicos Si Fuera Mía, entre otros proyectos musicales. En la actualidad el artista se encuentra trabajando en la reedición de su albúm Guerra, en el cual se incluirá un DVD documental con lo vivido durante su último tour; esta producción contiene además sus más recientes sencillos: “Ya Pasará”, “Perdiendo la Cabeza” y “100 Años”, entre otros. Carlos también cuenta con tres nominaciones a Premio Lo Nuestro 2021 en las categorías "Artista del Año Pop", "Canción del Año" y "Colaboración del Año" por su tema junto a Becky G y Pedro Capó "Perdiendo La Cabeza".

Por su parte, Maluma cuenta con 12 nominaciones en la 33a entrega anual del Premio Lo Nuestro, y ha superado los 100 millones de vistas por su “Hawái Remix” junto a The Weeknd.

Disfruta de la nueva versión de “100 Años” y defiende el amor con mucho sabor mexicano.