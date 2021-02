Simpático romance que celebra las pequeñas cosas

The Map Of Tiny Perfect Things, la nueva propuesta de Amazon Prime Video que estrena esta semana en la plataforma digital, presenta la historia de Mark (Kyle Allen), quien vive felizmente atrapado en el mismo día.

Sus días transcurren buscando maneras creativas de cambiar el resultado de los hechos que se repiten a diario, hasta que conoce misteriosamente a Margaret (Kathryn Newton) quien también vive atrapada en esta falla atemporal, pero con una visión de la vida muy distinta a la de Mark. Este junte se irá transformando en una relación que les enseñará a ambos a apreciar las pequeñas cosas de la vida y creando el mapa titular, que los ayude a perseguir estos momentos que terminarán impactando sus vidas.

Haber crecido con cintas como Back To The Future (1985-90), que juega creativamente con temas sobre viajar en el tiempo, y luego divertirme con la ingeniosa Groundhog Day (1993), obliga a las comparaciones, con todas las cintas que intentan diferentes variaciones del tema y que continúan esta fórmula que en años recientes ha tomado otro aire, (Edge of Tomorrow, Before I Fall, Source Code, Happy Death Day), sobresaliendo la recién celebrada Palm Springs.

Sin embargo, el centro de esta simpática propuesta es la relación entre los personajes, empujando el tema de la falla atemporal a un segundo plano, gracias a las refrescantes actuaciones del dúo central, especialmente la encantadora Newton, quien viene de interpretar a una asesina en serie (Freaky) y recién se unió al universo Marvel, y Allen, quien le imparte inocencia y frescura a su personaje, para complementar la química entre ambos, recordándonos a cintas como Paper Towns (2015).

La cinta que no está exenta de fallas, al repetir constantemente muchos de los eventos que se dan en el día y desvía un tanto la historia, hasta un emotivo evento inesperado en el tercer acto que vuelve a encarrilar el filme.

Pero carismáticas actuaciones, un agradable soundtrack y la selección de las “perfectas pequeñas cosas”, son suficientemente cautivantes, para quedarnos atrapados con ellos por hora y media.

Mira el tráiler: