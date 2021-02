Rita Moreno dice Jennifer López 'no puede ser la única representante' de los latinos en el mundo

La actriz y cantante puertorriqueña, Rita Moreno, lleva siete décadas dejando en alto sus raíces latinas en el mundo del espectáculo internacional. Sin embargo, a pesar de su sin igual éxito, aseguró que la presencia hispana en diferentes escenarios del mundo aún tiene mucho por recorrer.

En entrevista con la BBC, Moreno de 89 años, aseguró que los latinos "apenas" han avanzado en su aparición en pantallas internacionales.

Sobre esto, expresó que los latinos no podían "dejar que Jennifer López sea la única representante de la comunidad hispana", y que a su edad sabía que no vería un cambio real en la industria.

Pero contrario a lo que muchos pensarían, Moreno aseguró que estas expresiones no significan que no le agrade López. "No es así, la amo. Es brillante, es maravillosa, es hermosa y su aparición en la toma de posesión fue conmovedora, pero no podemos convertirla en la única representante de lo que somos", dijo al medio inglés.

Moreno aseguró amar a la también actriz y cantante nacida en Nueva York de padres puertorriqueños, pero agregó que ella no puede ser la única representante de la comunidad pues "no es suficiente, no podemos seguir interpretando el mismo papel una y otra vez".

En 1962, Moreno se convirtió en la primera latina en ganar un Oscar, llevándose a casa un Emmy, un Grammy y un Tony, una hazaña que solo 15 artistas han logrado.

Te recomendamos: