Alexandra Echavarri estrena su primer sencillo "Round and Round"

La cantante y compositora puertorriqueña, Alexandra Echavarri, está de estreno de su primer sencillo "Round and Round", una interesante propuesta musical del género lounge. Echavarri se unió a Plus One Recordings y comenzó a trabajar canciones originales de la mano del productor Miguel Balbi y Round and Round significa su debut en esta faceta.

“Compartir mi música es como abrir mi diario de emociones al mundo. Un momento bien vulnerable. Round and Round, trata sobre mi vida en el amor y las locuras a las que el amor te lleva”, expresó esta polifacética artista.

Alexandra tiene muy presente una de las célebres frases de Séneca, su filósofo favorito, que dice: “Suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad”, a lo que añade “yo llevo años preparándome para este día”.

“Siento un agradecimiento enorme que el universo me diera la oportunidad de unirme a un grupo de músicos y productores tan talentosos como el de Plus One Recordings. Gracias a ellos pude lograr lanzar mi primer sencillo”, expresó la cantante.

Para Alexandra trabajar con el grupo de mujeres emprendedoras que estuvieron inmersas en el proceso creativo para concretar el video de "Round and Round" ha sido gratificante. “Gracias a ellas pude hacer realidad la visión que tenía de mi video musical, enteramente filmado en mi Isla”.

Las icónicas ciudades de Los Angeles y Nueva York han visto el desarrollo actoral de Alexandra en películas como Attraction to Paris, Breaking the Silence y en shows Broadway Comedy Club, The Peoples Improv y UCB. Mientras vivía en Los Angeles, fue invitada por el compositor y productor musical Steve Bradley, quien fuera trompetista de No Doubt, a trabajar en algunas canciones originales para el avance de una película y poco después para otros proyectos personales.

Echavarri se ha destacado como voz oficial (voice overs) de marcas como Payless, Tampax, Geico, Mercedes, entre otras.

Esta sanjuanera obtuvo su formación académica en artes escénicas, música y comunicaciones en el Savannah College of Art and Design en Georgia. Su enriquecimiento en la disciplinas de las artes no ha cesado gracias a sus clases de canto con la soprano Christine Moore, sus clases de música de Broadway con Steve Marzullo, baile con Steps on Broadway, Sol Dance Center y SCAD y estudió la técnica “Meisner” en el Terry Knickerbocker de la ciudad de Nueva York, donde se han preparado muchos actores de fama internacional. De igual modo, se ha preparado el sketch comedy e Improv en The Groundling Theater & School en California y The Peoples Improv Theater, un centro de teatro y entrenamiento de comedia con sede en la ciudad de Nueva York.

Alexandra es una apasionada de las artes y esa misma energía se transmite en cada proyecto en el que se embarca.