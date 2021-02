Conoce la larga lista de operaciones de 'la Kardashian mexicana' que comenzaron a los 20 años

Mariana González, mejor conocida como 'la Kim Kardashian mexicana', quien es novia de Vicente Fernández Jr. se mostró muy sincera, recientemente, con sus seguidores de Instagram a los cuales les reveló con lujo de detalles cuantas y cuales han sido las cirugías estéticas a las que se ha sometido.

La modelo y empresaria, Mariana González, habló sin ningún tipo de tabú sobre el tema de los procedimientos estéticos, incluso, motivó a los que no se sienten seguros y tienen la oportunidad de cambiarlo gracias a las cirugías.

A Mariana se le ha visto varias veces en su cuenta de Instagram @marianagp01 mostrando los retoques que se realiza para mejorar su aspecto físico. Esta vez, realizó una ronda de preguntas a través de sus stories y sus seguidores no dudaron en abordar el tema de las cirugías.

Un usuario le preguntó: ¿Cuáles son tus operaciones y precio?”, y la modelo respondió graciosamente: “¿La lista larga o la lista corta? Porque no terminamos”.