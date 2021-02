Carnaval Ponceño hará historia con su primera edición rodante

El Municipio Autónomo de Ponce y su alcalde, Luis M. Irizarry Pabón, compartieron detalles de lo que será la histórica versión rodante de la edición 163 del Carnaval Ponceño. Bajo el lema “Las Comunidades: Corazón de Nuestra Cultura”, la caravana carnavalesca estará en ruta hacia las calles de la Ciudad Señorial, del 13 al 16 de febrero de 2021. Esta determinación marca un momento histórico en la vida del Carnaval, ya que es la primera vez que el mismo se realiza en la modalidad rodante.

La iniciativa pretende, que la importante festividad, mantenga invicta su realización ininterrumpida, pero sin aglomeraciones de personas en el casco urbano de la Ciudad, como solía ocurrir en los pasados años. “Atemperados a los tiempos que estamos viviendo por motivo de la pandemia provocada por el COVID-19, la seguridad de mi pueblo es y será siempre mi prioridad. Por lo tanto, para salvaguardar la salud de todos, y para evitar aglomeraciones, tomamos la decisión de realizar esta edición del carnaval de manera rodante. ¡El Carnaval llegará al corazón de las comunidades!”, expresó el alcalde, Irizarry Pabón.

“Sin duda, esto lo hace un evento histórico, ya que toda la alegría, estampas, comparsas y colorido del carnaval, arroparán la ciudad de norte a sur y de este a oeste, para el disfrute de todas las familias ponceñas. Desde la tranquilidad de sus hogares, disfrutarán junto a los suyos y cuando vean pasar la caravana del carnaval, cantarán al unísono "Vejigante a la bolla, pan y cebolla" y "Toco toco toco, vejigante come coco", para que retumbe en todo Puerto Rico, el orgullo ponceño que nos caracteriza” añadió el primer ejecutivo de la ciudad al mismo tiempo que expresó “Se hará historia con esta edición rodante y ustedes, el pueblo, serán los protagonistas”, finalizó.

El Carnaval contará con varias plataformas rodantes que movilizarán a la Reina Infantil 2020-2021, Allison Sánchez Pérez y la Reina del Carnaval 2020-2021, Kayra Figueroa de Jesús. Además, el público disfrutará de los personajes pintorescos de esta festividad como “Ruperta La Caimana”, “Doña Toña Gerbeña”, “Doña Santos Remedios”, “El Varón del Cementerio”, “Las Lloronas”, “La Sardina” y “El Rey Momo”. Esta festividad siempre se ha caracterizado por su buena música, bailes y entretenimiento. En esta ocasión, la participación artística estará a cargo de talento netamente ponceño, entre ellos: Bomba Iyá, Los Pleneros del Lago, Los Guayacanes de San Antón, El Conjunto Caribeño, El Payaso Flacumbo, Ballet Salsa Sur y los querendones Susa y Epifanio.

“El carnaval estará impactando prácticamente todas las comunidades de nuestra Ciudad, obviamente, para los campos estaremos llevando una versión reducida del mismo, pero con la misma alegría y colorido, para el disfrute de nuestros hermanos en la montaña” expresó el Director de Desarrollo Cultural, Ernie Xavier Rivera Collazo.

Carrozas y comparsas representativas de los pueblos de Cayey, Fajardo, Juncos, Rio Grande, Mayagüez, Dorado, Vega Alta, Loíza Pueblo, Loíza Medianía Alta y Cidra (este último pueblo es quien preside los Carnavales Unidos de Puerto Rico) estarán presentes en la ruta a realizarse el domingo 14 de febrero, día oficial del Carnaval. “Estamos muy contentos con la respuesta que hemos recibido de estos pueblos, que además de participar del carnaval con sus espectaculares carrozas, estarán observando muy de cerca la logística de nuestro Carnaval, con el fin de ellos poder implementarlo en sus respectivos municipios. Además, agradezco también a los pueblos de Guayanilla, Juana Díaz, Yauco, Dorado y Guaynabo, quienes también están colaborando con nuestro carnaval” finalizó Rivera Collazo.

El cierre del Carnaval será el martes 16 de febrero, finalizando en la Playa de Ponce, donde se realizarán las clásicas letanías, el entierro de la sardina, la quema de júa y la develación del Rey Momo. Como todos los años, se estará otorgando un premio de $200.00 a quien descifre quien caracteriza al misterioso personaje. Para las claves y reglas de participación, deben estar pendiente a la página de Facebook: VisitPonce.

Es de suma importancia que los ciudadanos entiendan que no se está realizando una convocatoria, sino que el llamado es a que disfruten del Carnaval desde su hogar o a través de las redes sociales. No estará permitido que vehículos no oficiales, se unan o participen de la comitiva.

Las rutas programadas para el carnaval ponceño son las siguientes:

Sábado, 13 de febrero

· 10:00am – Ponce Norte: carr. #139 hacia la Carmelita, carr. #143 en dirección La Pica, carr. #503 hasta La Mocha y carr. #505 hasta el cruce de Glenview

· 1:00pm – Ponce Este: Los Caobos, Coto Laurel, Las Monjitas, Cantera, El Madrigal, Chavier y Calle Villa.

Domingo, 14 de febrero

· 10:00am – Ponce Noroeste: Carr. 511 bajando Jurutungo Salida desde la carr. #511 desde el Jurutungo (El Patriota) hasta llegar a la carr. #14 hasta llegar a Comunidad Mercedita, La Calzada, Buyones y Tiburones

· 1:00pm – Ponce Este: La Cuarta, Sabanetas Oeste, Las Delicias, Nuevo Mameyes, San Antonio, Ave. Las Américas y San Antón

Lunes, 15 de febrero

· 1:00pm – Salida desde el Parque Portugués, La Coquí, Residencial Los Claveles, Ponce Housing, Villa Elena, Rio Chiquito (carr. #504), Sector Pastillo del Barrio Tibes. Carr. #10 Tibes, Sector Jacanas y Aguacate. Carr. 10 hasta la carr. #123 (sur) bajando por Guaraguao hasta llegar hasta Comercio Cash & Carry

· 5:30pm – Ponce Oeste: Las Delicias, Casco Urbano, Magueyes, Jardines del Caribe, Casamía

Martes, 16 de febrero

· 5:00pm – Ponce Sur: Villa del Carmen, El Tuque, Canas, Punto Oro, Pámpanos, Hostos, Playa de Ponce.