"Ozark" y "The Crown" dominan las nominaciones a los Critics Choice Awards

La Critics Choice Association (CCA) anunció hoy los nominados en serie de televisión y películas para la 26ª edición de los Critics Choice Awards.

Los ganadores serán revelados en The CW el domingo 7 de marzo de 2021 de 7 a 10 pm ET / PT, con la aclamada estrella de cine, televisión y teatro Taye Diggs regresando como presentador por tercera vez consecutiva.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, la 26a entrega anual de los Critics Choice Awards será un híbrido en persona / virtual, con Diggs y algunos de los presentadores de la noche filmando desde un escenario en Los Ángeles, y los nominados aparecerán de forma remota desde varios lugares alrededor del mundo.

Netflix comandó las nominación a serie de televisión con Ozark y The Crown en las primeras posiciones con la mayor cantidad de nominaciones recibidas. Cada una fue nominada a 6 diferentes premios.

En el caso de Ozark, fue nominada a Mejor Serie de Drama, Mejor Actor en una Serie de Drama para Jason Bateman, Mejor Actriz en una Serie de Drama para Laura Linney, Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama para Tom Pelphrey, y dos a Mejor Actriz de Reparto para Julia Garner y Janet McTeer.

The Crown también fue nominada a Mejor Serie de Drama y sus actores fueron nominados a Mejor Actor en una Serie de Drama para Josh O'Connor, Mejor Actriz de una Serie de Drama para Olivia Colman y otra nominación para Emma Corrin, Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama para Tobias Menzies, y mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama para Gillian Anderson.

De cerca con 5 nominaciones cada una le siguieron: Lovecraft Country de HBO, Mrs. America de FX, Schitt's Creek de Pop y What We Do In The Shadows de FX.

Esta es la lista de los nominados en las categorías más renombradas:

Mejor serie de drama:

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

The Good Fight (CBS All Access)

Lovecraft Country (HBO)

The Mandalorian (Disney+)

Ozark (Netflix)

Perry Mason (HBO)

This Is Us (NBC)

Mejor Actor en una Serie de Drama:

Jason Bateman – Ozark (Netflix)

Sterling K. Brown – This Is Us (NBC)

Jonathan Majors – Lovecraft Country (HBO)

Josh O’Connor – The Crown (Netflix)

Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC)

Matthew Rhys – Perry Mason (HBO)

Mejor Actriz en una Serie de Drama:

Christine Baranski – The Good Fight (CBS All Access)

Olivia Colman – The Crown (Netflix)

Emma Corrin – The Crown (Netflix)

Claire Danes – Homeland (Showtime)

Laura Linney – Ozark (Netflix)

Jurnee Smollett – Lovecraft Country (HBO)

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama:

Jonathan Banks – Better Call Saul (AMC)

Justin Hartley – This Is Us (NBC)

John Lithgow – Perry Mason (HBO)

Tobias Menzies – The Crown (Netflix)

Tom Pelphrey – Ozark (Netflix)

Michael K. Williams – Lovecraft Country (HBO)

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama:

Gillian Anderson – The Crown (Netflix)

Cynthia Erivo – The Outsider (HBO)

Julia Garner – Ozark (Netflix)

Janet McTeer – Ozark (Netflix)

Wunmi Mosaku – Lovecraft Country (HBO)

Rhea Seehorn – Better Call Saul (AMC)

Mejor Serie Comedia:

Better Things (FX)

The Flight Attendant (HBO Max)

Mom (CBS)

PEN15 (Hulu)

Ramy (Hulu)

Schitt’s Creek (Pop)

Ted Lasso (Apple TV+)

What We Do in the Shadows (FX)

Mejor Actor de Comedia:

Hank Azaria – Brockmire (IFC)

Matt Berry – What We Do in the Shadows (FX)

Nicholas Hoult – The Great (Hulu)

Eugene Levy – Schitt’s Creek (Pop)

Jason Sudeikis – Ted Lasso (Apple TV+)

Ramy Youssef – Ramy (Hulu)

Mejor Actriz de Comedia:

Pamela Adlon – Better Things (FX)

Christina Applegate – Dead to Me (Netflix)

Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max)

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows (FX)

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek (Pop)

Issa Rae – Insecure (HBO)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia:

William Fichtner – Mom (CBS)

Harvey Guillén – What We Do in the Shadows (FX)

Daniel Levy – Schitt’s Creek (Pop)

Alex Newell – Zoey’s Extraordinary Playlist (NBC)

Mark Proksch – What We Do in the Shadows (FX)

Andrew Rannells – Black Monday (Showtime)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia:

Lecy Goranson – The Conners (ABC)

Rita Moreno – One Day at a Time (Pop)

Annie Murphy – Schitt’s Creek (Pop)

Ashley Park – Emily in Paris (Netflix)

Jaime Pressly – Mom (CBS)

Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)

Mejor Serie Limitada:

I May Destroy You (HBO)

Mrs. America (FX)

Normal People (Hulu)

The Plot Against America (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

Small Axe (Amazon Studios)

The Undoing (HBO)

Unorthodox (Netflix)

Mejor Talk Show:

Desus & Mero (Showtime)

Full Frontal with Samantha Bee (TBS)

The Kelly Clarkson Show (NBC/Syndicated)

Late Night with Seth Meyers (NBC)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Red Table Talk (Facebook Watch)

En el recuento de estudios / redes, Netflix lidera las nominaciones de cine y televisión con un total de 72 posibles victorias. HBO / HBO Max mantiene sus 24 nominaciones a series, y Amazon Studios amplía su total a 18 con las películas incorporadas de hoy.