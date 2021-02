Mira el primer trailer de The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier es la próxima gran apuesta en formato serie de Marvel, y ahora tenemos el primer trailer.

Se estrenó en el contexto del Super Bowl 55, que enfrenta a los Tampa Bay Bucaneers de Tom Brady con los Kansa City Chiefs de Patrick Mahomes.

Es así como se soltó este maravilloso adelanto de la serie exclusiva del servicio de streaming Disney+, donde desde el viernes 19 de marzo se liberará un capítulo por semana, tal como pasó con The Mandalorian y como ha pasado con Wandavision.

Bucky es interpretado por Sebastian Stan y The Falcon es Anthony Mackie. Ya queda menos para adentrarnos más en la vida de estos Avengers.

