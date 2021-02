Tom Holland asegura que 'Spiderman 3' es la película de superhéroes "más ambiciosa"

Con la promesa de un multiverso entre Marvel Studios y Sony Pictures, 'Spiderman 3' es, al menos para el protagonista Tom Holland, "la película de superhéroes más ambiciosa que jamás se haya hecho".

El filme, dirigido por Jon Watts y con la actuación de Zendaya, pautado para estrenarse el 17 de diciembre de este año, es uno de los más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en su Fase 4.

En una entrevista con Variety, Tom Holland declaró sobre lo que será la tercera película del Hombre Araña en su carrera tras 'Spiderman: Homecoming' y 'Spiderman: Lejos de casa': "Puedo decir que es la película de superhéroes independiente más ambiciosa jamás hecha".

"Te sientas y lees el guion y ves lo que están intentando hacer y están consiguiéndolo. Es muy impresionante. Nunca he visto una película independiente de superhéroes como esta. Y yo, ya sabes, de nuevo, ese pequeño afortunado que resulta ser Spiderman Estoy tan emocionado como todos los demás por verla y, sobre todo, ser parte de ella", explica.

‘Cherry’ Star Tom Holland Talks Getting an Itch for Directing and ‘Spider-Man’ Is ‘Most Ambitious Superhero Film of All Time’ https://t.co/knI0dtols5

— Variety (@Variety) February 4, 2021