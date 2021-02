The Weeknd promete bajarle el tono en el Super Bowl

Puede que The Weeknd sea famoso por sus videos musicales gráficos y sus presentaciones con sangre y violencia, pero el ganador de tres premios Grammy dice que atenuará su actuación para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

El astro del pop dijo que ofrecerá un show apto para toda la familia cuando suba al escenario en el estadio Raymond James este domingo durante la final de la NFL entre los actuales campeones, los Chiefs de Kansas City, y los Buccaneers de Tampa Bay en Tampa, Florida. Prometió ser "respetuoso con los espectadores".

"De todas formas incorporaré algo de la línea argumental. Es una historia muy cohesiva que he contado a lo largo de esta era y de este año", dijo The Weeknd. "La historia continuará, pero definitivamente la mantendré PG (para público general) por las familias".

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2021, patrocinado por Pepsi, será diferente este año debido a la pandemia, y The Weeknd dijo que usará distintas partes del estadio, el campo y un "poquito" de su famoso barco pirata enorme. Pero el cantante se abstuvo de dar detalles sobre su número. "Tendrán que verlo el domingo", dijo.

Cuando le preguntaron sobre su espectáculo favorito del medio tiempo del Super Bowl, mencionó la actuación de Diana Ross de 1996. La cantante descendió al escenario usando una grúa con luces de bengala, cientos de bailarines dibujaron su nombre en el campo, se cambió tres veces de vestuario y se fue en un helicóptero.

"Ese show me hace sonreír", dijo The Weeknd.

Su ascenso a la fama

The Weeknd alcanzó la cima de popularidad con el éxito "Can't Feel My Face", incluida en su segundo álbum de estudio, "Beauty Behind the Madness", que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Ha tenido otros tres álbumes populares, incluyendo el más reciente, "After Hours", lanzado en marzo.

El año pasado, encabezó la lista Hot 100 de Billboard por quinta ocasión con el sencillo "Blinding Lights". También ha ganado Grammys por su álbum "Starboy" y la canción "Earned It (Fifty Shades of Grey)".

Roc Nation y el productor nominado al Emmy Jesse Collins fungen como productores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo que se transmitirá, al igual que el partido, por la cadena CBS.

Collins dijo que desea montar un espectáculo en vivo que sea "único y refleje la creatividad que todos le ponemos al proceso para ayudar a traducir la visión inigualable de The Weeknd".

The Weeknd, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, se suma a una lista de músicos famosos que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl, como Madonna, Beyoncé, Coldplay, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Michael Jackson y el celebrado espectáculo del año pasado de Shakira y Jennifer López.