Spoiler alert!

La cuarta eliminación de la segunda temporada de "RuPaul's Drag Race UK" sorprendió a los fans del programa, quienes inundaron las redes con mensajes y memes de los hechos.

Luego que las nueve concursantes fueran evaluadas por los jueces por su reto de la semana, el cual consistió en realizar su propio 'morning show', un momento histórico para el programa estaba por suceder.

RuPaul Charles decidió que las 'queens' que tenían que pelear su puesto en el programa en un 'lip sync for your life' eran Sister Sister y Ginny Lemon.

Sin embargo, cuando comienza la canción "You keep me hangin' on", de Kim Wilde, Ginny se despide de los jueces tirándole un beso y se retira del escenario. Mientras, Sister Sister continúa su presentación para seguir compitiendo al menos una semana más.

Los rostros sorprendidos de los jueces y las participantes no se hicieron esperar.

Esta eliminación se une a otras inolvidables para los fanáticos como la de la mexicana Valentina en la temporada nueve de Estados Unidos y la de BenDeLaCreme en la tercera temporada de "All Stars".

Chocante eliminación en "Drag Race UK 2" deja atónitos a los fans