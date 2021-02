Actor de 'Bridgerton' revela posible fecha de estreno de la segunda temporada

El éxito de 'Bridgerton' en Netflix ha sido una grata sorpresa para la plataforma de streaming. La serie es considerada como el lanzamiento más importante de la gran N por el número de reproducciones que ha alcanzado en su primer mes de estreno.

Luego de confirmar la producción de una segunda temporada, hay mucha ansiedad al respecto, especialmente en los fans y suscriptores de la plataforma, quienes se engancharon con la ficción y quedaron con ganas de más.

En una entrevista con 'Enternainment Weekly', el actor Jonathan Bailey, quien interpreta a Anthony Bridgerton, personaje de la serie que pasaría a ser la piedra angular de los nuevos episodios de la serie, reveló la posible fecha de estreno que maneja el equipo para la temporada 2.

"Estaremos de vuelta con más romance, espero, la próxima Navidad, quizá algo después", dijo Bailey, dejando entrever que la segunda temporada de la obra literaria de Julia Quinn adaptada a la pantalla pequeña llegaría en diciembre de 2021 o durante el primer trimestre de 2022. Sin embargo, no hay anuncio oficial al respecto.

We talk to 'Bridgerton' star Jonathan Bailey about the Netflix series' record-breaking success and what to expect from season 2.​ https://t.co/ejl57tySTK

— Entertainment Weekly (@EW) February 3, 2021